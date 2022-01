Coronavirus : Le "ras-le-bol" des habitants de Nice face aux nouvelles règles sanitaires

Protocole sanitaire aménagé dans les écoles, retour du télétravail, règles d'isolement encore modifiées... pas simple de suivre, en cette rentrée du 3 janvier 2022, tous les changements liés aux consignes sanitaires. Dans le centre-ville de Nice, les conversations tournent beaucoup autour de ces règles. Comme ce couple qui évoque la nécessité, ou non, d'un test PCR pour un cas contact. "Toutes les mesures, et encore des restrictions, et maintenant ça change les règles d'isolement" énumère Mylène, qui écoute attentivement les annonces gouvernementales. "On le fait... parce qu'on doit le faire. Mais il faut que ça change quelque chose derrière, que quelque chose se passe!" Des efforts, y compris de compréhension, d'accord... mais pas pour rien. Mylène espère que les contaminations au coronavirus vont baisser.

C'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule - Simone, retraitée

La pertinence des nouvelles règles, Simone la questionne sérieusement. "C'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule" répète la retraitée quand on lui parle des restrictions dans les bars et cafés ou de l'interdiction de manger dans certains lieux. "Et surtout, c'est un manque de liberté. Cela me perturbe énormément."

Sébastien, lui, est plus triste que perturbé. Ce patron de café-restaurant a dû renoncer aux soirées dansantes et il ne peut plus vraiment discuter avec les habitués accoudés au comptoir. "La convivialité, ce n'est plus comme avant." Lassé de la succession d'annonces et de changements dans les règles sanitaires, il ne les suit plus, comptant sur les syndicats de sa profession pour le tenir informé... et sur ses clients, avec plus ou moins de réussite. "Chacun a son opinion, on a parfois de mauvaises informations" dit le patron, qui préfère en sourire.

Ils parlent tellement, je n'ai plus envie d'écouter - Mohamed, 18 ans

Pour Mohamed, pas de mauvaises informations: le jeune homme, 18 ans, préfère renoncer à suivre. "Je ne comprends rien, vraiment. Le pass sanitaire, il va encore servir à quelque chose, si on ne fait pas la 3ème dose... quatre mois, c'est ça, après la deuxième ? Ah, je sais pas... on dit tellement de trucs, ils parlent tellement, je n'ai plus envie d'écouter." Shana aussi en a assez. Elle écoute encore... mais n'en peut plus des règles, surtout celles qui changent sans cesse. "Le Covid, honnêtement, ça me fatigue. J'en ai ras-le-bol, voilà." Un cri du cœur qui résume bien le sentiment général.