Coronavirus : le rassemblement des gens du voyage à Nevoy aurait dû débuter ce dimanche

Le rassemblement annuel de l'association évangélique "Vie et Lumière" était prévu du 26 avril au 3 mai. Il a été annulé à cause de l'épidémie de coronavirus. Les gens du voyage espèrent se retrouver, dans le Loiret ou ailleurs, à la fin de l'été.

Entre 5 000 et 7 000 caravanes sont stationnées à Nevoy le temps de cet événement.

Ils auraient dû se réunir comme chaque année à Nevoy, près de Gien (Loiret) mais à cause de l'épidémie de Covid-19, leur grand rassemblement a été annulé. Il devait débuter ce dimanche 26 avril.

Traditionnellement la communauté évangélique "Vie et Lumière" organise, durant une semaine, des cérémonies et des baptêmes sous un immense chapiteau. Plusieurs milliers de caravanes viennent de toute la France, elles s'installent sur un terrain qui appartient à l'association. Plus de 20.000 personnes participent. Rien de tel cette année.

"C'est une énorme déception de ne pas pouvoir se retrouver, mais nous n'avions pas le choix et nous comprenons tout à fait la situation" explique Joseph Charpentier, l'organisateur.

"Il y avait des dizaines de caravanes sur place, avant le confinement"

Début mars, au moment où la Préfecture du Loiret a pris la décision d'annuler le rassemblement de Nevoy, "notre école biblique avait commencé" explique le pasteur. "Il y avait plus de 200 personnes sur place, qui devaient rester deux mois, mais finalement tout le monde a dû rentrer dans sa région respective". Depuis, chacun vit confiné chez soi.

"Nous vivons dans nos caravanes, sur les terrains là où elles sont stationnées. Nous sommes confinés en famille durant cette période dramatique que vit notre pays" assure Joseph Charpentier, lui-même actuellement installé sur un terrain en Seine-Saint-Denis, avec ses enfants et ses petits-enfants.

Seule sortie : les courses

"Nous ne sortons que pour aller faire les courses et comme tout le monde, nous respectons les gestes barrières. A part cela "nous faisons l'école aux enfants, mais chez nous ils ont l'habitude car toute l'année la majorité d'entre eux suit des cours avec le CNED" (Centre national d'enseignement à distance).

Joseph Charpentier explique que lui même est en relation quasi-quotidienne avec les 2500 autres pasteurs de Vie et Lumière. "Grâce à la technologie, nous faisons des réunions évangéliques, sur nos téléphones et nos tablettes, via zoom et whatsapp, c'est important, cela maintient le lien".

Confinement sur l'aire des gens du voyage de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), 16 avril 2020. © Radio France - Rémi Brancato

Impossible évidemment pour les gens du voyage de reprendre la route et le pasteur avoue qu'il trouve le temps long.

"Nous attendons avec impatience le 11 mai, car vous savez nous sommes d'éternels voyageurs et c'est très difficile pour nous de rester sur place sans bouger, des semaines et des semaines". Difficile d'imaginer la suite et pourtant la communauté espère pouvoir se retrouver d'ici quelques mois.

Si le Tour de France peut avoir lieu, si le football reprend, alors pourquoi pas notre rassemblement ? Joseph Charpentier

Chaque année "Vie et Lumière" organise un deuxième grand rassemblement qui a lieu durant l'été. En août 2019, plus de 3000 caravanes et près de 15.000 personnes s'étaient retrouvées durant une semaine à Nevoy. Alors pourquoi pas cette année ?

"Si de grandes manifestations sportives, comme des matchs de football ou encore le Tour de France qui réuniront des milliers de personnes, sont autorisées, je ne vois pas pourquoi notre rassemblement serait annulé" affirme Joseph Charpentier. Le pasteur a repris contact avec le Ministère de l'intérieur, "j'ai expliqué que nous prendrions toutes les dispositions nécessaires pour qu'il se déroule dans de bonnes conditions, pour la sécurité de chaque participant".

Reste que ce deuxième rassemblement annuel de "Vie et Lumière" prévu fin août, s'il a lieu, ne se tiendra pas forcément dans le Loiret. Rien n'avait été arrêté avant le début de la crise sanitaire.