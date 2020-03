Coronavirus : Le Relais appelle à ne plus déposer de vêtements dans les conteneurs

Le réseau d’entreprises Le Relais, spécialisé dans la collecte et le recyclage de textiles, ne collecte plus de vêtements depuis le 17 mars en raison de la pandémie de coronavirus et appelle les Français qui souhaiteraient donner à respecter les consignes de confinement.

Vous avez décidé de mettre à profit le confinement pour faire du tri dans les placards ? "C'est une très bonne chose" mais n'allez pas déposer vos vêtements dans le point de collecte le plus proche de chez vous prévient Le Relais. "Soucieux de préserver la santé de ses collaborateurs et de respecter les mesures gouvernementales", le réseau d’entreprises spécialisé dans la collecte et le recyclage des textiles a "pris la décision de cesser toute activité de tri et de collecte depuis le mardi 17 mars, et jusqu’à nouvel ordre. Le contenu des conteneurs "Le Relais" n’est, de fait, actuellement plus collecté" précise l'organisme dans un communiqué.

Le Relais appelle "les citoyens à conserver leurs sacs fermés chez eux en attendant la reprise de l’activité, pour éviter un engorgement des conteneurs." En dépit des consignes, des sacs continuent d'être déposés notamment en Ile-de-France.

à lire aussi Coronavirus : le virus tient en moyenne quatre heures sur les vêtements

→ Comment donnez ? Les consignes à suivre