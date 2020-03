Coronavirus : les principales mesures du réseau de transport Ginko à Besançon

Face à l'épidémie de coronavirus, le réseau de transports bisontin Ginko s'adapte pour que les trams et bus continuent de rouler. Passage aux horaires des vacances scolaires, arrêt des lignes scolaires, mais aussi nettoyage des véhicules de façon plus fréquente : voici les mesures mises en place.

Les tramways et bus continuent à fonctionner dans le grand Besançon malgré l'épidémie de coronavirus. Le réseau Ginko s'adapte à la situation inédite et des mesures sont mises en place à partir de ce lundi pour faire face à la propagation du virus et assurer la continuité du service.

Passage aux horaires "vacances scolaires" et arrêt des lignes scolaires

Première mesure mise en place : le passage aux horaires "vacances scolaires" et l'arrêt des lignes Diabolo, les lignes scolaires. Une restriction des horaires qui s'adapte aux flux, forcément diminués mais aussi aux agents. "Nous aussi, on a un certain nombre d'agent qui ont des problèmes de garde et qui doivent rester à domicile. On a seulement une vingtaine de personnes restées chez elles pour ces raisons", explique le directeur général de Kéolis Ginko, Laurent Sénécat.

Des lignes essentielles assurées

Malgré cette restriction des horaires,"Ginko va continuer d'assurer les lignes essentielles de l'agglomération, notamment l'arrêt du CHRU Jean Minjoz", assure Laurent Sénécat, le directeur de Kéolis Besançon qui invite les passagers au civisme et à bien respecter les gestes barrières.

Nettoyage plus fréquent des véhicules

Autre mesure mise en place : le nettoyage plus fréquent des véhicules, avec des produits adaptés, par exemple les barres d'appui, les boutons d'arrêt, ou encore les distributeurs de tickets. Ce nettoyage est fait toutes les nuits, avec un produit qui tue le virus. "On demande aux conducteurs d'ouvrir automatiquement la porte à l'arrêt pour éviter que les gens aient à appuyer sur le bouton d'ouverture", explique Laurent Sénécat. Les conducteurs sont désormais priés de relever leur vitre de protection qui équipe leur cabine de conduite pour les protéger et assurer le service à long-terme.

"Il faut respecter les consignes gouvernementales

"On demande à nos clients de respecter les consignes gouvernementales". Des messages de prévention sont diffusés dans les véhicules.

La vente de Pass Voyages est désormais interdite dans les bus et les trams. C'est toutefois possible de continuer à recharger ou acheter vos titres de transports sur les distributeurs automatiques.Toutes les infos à retrouver ici sur le site Ginko.