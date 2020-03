Coronavirus: le retour des marchés de plein air dans la région mais sous conditions

L'annonce est tombée comme un couperet le 23 mars: le renforcement des mesures de confinement allait entraîner la fermeture des marchés de plein air! Levée de bouclier immédiate tant du côté des marchands non sédentaires que de la part des élus locaux: les premiers perdaient leur seul débouché, les seconds voyaient leurs centres villes désertés encore davantage et leurs populations privées de produits frais.

Les demandes de dérogations sont arrivées en masse dans les préfectures. D'abord rejetées, elles ont ensuite été reprises une par une et les dossiers ont été étudiés au cas par cas. En fin de semaine dernière la plupart obtenaient finalement une autorisation dérogatoire, à charge des élus de faire respecter les consignes d'hygiène et de sécurité.

Les maires doivent se conformer aux consignes de sécurité

Les préfectures ont édicté des règles très strictes afin de préserver la sécurité des commerçants et des chalands. La première de ces consignes précise bien-sûr que seules les denrées alimentaires seront disponibles à la vente et qu'une distance de 10 mètres devra être respectée entre chaque étal. Les commerçants devront aussi prévoir un emplacement sur lequel les clients pourront récupérer leurs sacs de marchandises sans aucun contact physique avec le vendeur et désinfecter régulièrement leurs terminaux de paiement ainsi que leurs ustensiles.

Le marché de la place des Héros à Arras a fait l'objet d'aménagements et d'installations très précises - Mairie d'Arras

Certaines municipalités, comme celle d'Arras ont choisi de maintenir tous leurs marchés, dans le centre ville et dans les quartiers, d'autres ont réduit leur offre. A Valenciennes par exemple, le maire a choisi de privilégier le marché du samedi derrière le musée des Beaux-Arts qui accueille davantage de producteurs locaux que celui du mercredi sur la place d'Armes qui est donc momentanément supprimé... jusqu'à la fin du confinement!