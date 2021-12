Coronavirus : le réveillon du Nouvel an malgré tout dans le Gard

De la musique mais pas de piste de danse pour le réveillon de la Saint Sylvestre. Suite aux dernières mesures sanitaires annoncées par le gouvernement, les organisateurs ont dû s'adapter pour pouvoir tout de même accueillir ceux qui souhaitent fêter la nouvelle année ailleurs que chez eux. Comme par exemple, Georges Colomb, le responsable du Mas des Capelan, entre Nîmes et Générac. "On voulait faire une soirée dansante avec uniquement de la magie aux tables mais au vu des circonstances, on a rajouté des spectacles sur scène. On travaille un peu sur un fil mais on va y arriver !' Même scénario à l'hôtel C Suite en Ville active à Nîmes où deux réveillons sont organisés pour la Saint-Sylvestre. Le premier aura lieu dans une salle qui peut accueillir habituellement 400 personnes. "Là, on sera 120 personnes donc les distanciations seront vraiment présentes."

Un spectacle de ventriloque et un karaoké

Les convives : des touristes essentiellement, qui font escale à Nîmes le 31 décembre. Là encore, il a fallu trouver des idées pour remplacer la soirée dansante. "On a une animation avec un ventriloque et un karaoké où les gens restent assis mais où on passe le micro et où on change la bonnette explique Sophie Riera, la directrice du C Suite. Nos prestataires habituels étaient disponibles car il y a beaucoup de restaurants et de personnes qui ont annulé leur soirée. Nous, on a voulu y croire." A tel point qu'un deuxième réveillon est organisé au restaurant de l'hôtel. "Il n'y aura pas d'animations mais un fond musical et nous, on sera là pour le service et leur faire passer un bon moment confie Lucie Deloume, la directrice de la restauration. Au menu : "un repas gastronomique avec huit plats pour tenir sur la soirée, vu que les participants ne pourront pas danser."

Deux réveillons à l'hôtel C Suite de Nîmes Copier

Des feux d'artifice pour le réveillon à domicile

De nombreux Gardois ont plutôt choisi de passer le réveillon chez eux, en famille ou avec des amis en petit comité. Comme Laura: "on n'est pas nombreux. Ca va être un petit repas sympa avec cotillons et feux d'artifice pour les enfants, pour que ça soit quand même fun même si c'est compliqué en ce moment." Des feux d'artifice que Laura a acheté au magasin Center Fête à Nîmes. "On sent chez les clients un frein confie Jean-Louis Waroquet le co-gérant, ils ne sont pas aussi enthousiastes que pour les autres réveillons. Ils dépensent moins. Il y a beaucoup de déguisements et d'accessoires mais ils achètent surtout des petits feux d'artifice qu'ils vont tirer dans le jardin. C'est sans risque et c'est sympa."

Jean-Louis Waroquet du magasin Center Fête de Nîmes Copier

Lucie Deloume et Sophie Riera du C Suite à Nîmes © Radio France - Sylvie Duchesne