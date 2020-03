Coronavirus : le salon du Tourisme de Paris à son tour annulé

Le Salon mondial du Tourisme de Paris a été annulé ce lundi suite aux recommandations du gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus. Il devait se tenir du 12 au 15 mars prochain, porte de Versailles à Paris et devait rassembler plus de 100.000 visiteurs.

Cette décision a été prise afin de "respecter les consignes des pouvoirs publics et après concertation de nos clients et partenaires", a indiqué la société Comexposium, qui organise l'événement.

Samedi, le gouvernement avait annoncé que tous les "rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné" seraient "annulés". Le semi-marathon de Paris avait donc été annulé le 1er mars et reporté à une date ultérieure. Le salon de l'Agriculture avait dû, lui, fermer ses portes plus tôt, le samedi au lieu du dimanche soir pour éviter la propagation de l'épidémie.