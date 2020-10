Coronavirus : le salon Miam, le salon de la gastronomie et des produits du terroir annulé à Alès

Eric Giraudier, le président de la CCI du Gard a décidé d'annuler la 28e édition du salon Miam, le salon de la gastronomie et des produits du terroir prévue du 20 au 23 novembre au parc des expos d'Alès. "À la suite des dernières annonces du ministre de la Santé et compte tenu de l'arrêté préfectoral présentant les restrictions appliquées dans le département du Gard dès ce lundi, il est impossible de garantir le maintien du salon aux exposants et partenaires avec le retour économique attendu" écrit la CCI dans un communiqué.

La jauge maximale autorisée de 1.000 personnes ne permet pas d'assurer l'ouverture du salon. En 2019, le salon avait rassemblé plus de 21.000 visiteurs. 135 exposants étaient présents. Chiffre d'affaires estimé : 700.000 euros.

La CCI envisage des alternatives

Pour mettre en avant les produits du terroir, la CCI du Gard envisage des alternatives. « Rien ne peut remplacer la convivialité d’un salon, mais nous pouvons utiliser les supports digitaux à notre disposition. C’est pourquoi nous entamons des discussions avec les exposants pour leur proposer un dispositif de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Nous allons faire face ensemble. » rappelle Eric Giraudier, le président de la CCI du Gard.