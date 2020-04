Coronavirus - Le Secours Populaire du Limousin toujours plus sollicité en cette période de confinement

C'est une première en vingt ans. La célèbre et géante chasse aux oeufs du Secours Populaire de Haute-Vienne n'aura pas lieu, ce lundi de Pâques. En cause, bien sûr, la crise sanitaire et sociale, marquée par l'arrivée de nouveaux bénéficiaires auprès des centres limousins de l'association.

C'est une première en vingt ans. La célèbre et géante chasse aux oeufs organisée par le Secours Populaire de Haute-Vienne n'aura pas lieu, ce lundi de Pâques. En cause, bien sûr, la crise sanitaire liée au coronavirus. Et le confinement décidé la transforme aussi en crise sociale, marquée par l'arrivée de nouveaux bénéficiaires auprès des centres limousins de l'association.

Directement touchés par le confinement, de nouveaux bénéficiaires se présentent

C'est particulièrement vrai en Haute-Vienne. Ainsi, "sur Limoges, on est très sollicités par les étudiants qui sont confinés, qui n'ont plus les services du Crous (Centre Régional des Oeuvres Universitaires)" indique Thierry Mazabraud, le Secrétaire Général de l'association en Haute-Vienne. "On est aussi sollicité par des petits _entrepreneurs qui n'ont plus aucun revenus_, par des personnes qui n'ont pas touché le chômage technique et qui se retrouvent en vraie galère", poursuit-il, expliquant qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de faire des démarches administratives complexes, par internet.

L'aide alimentaire focalise tous nos moyens, humains et financiers

Paralysé par un manque de masques et d'équipements au début de la crise, le Secours Populaire de Haute-Vienne a pu depuis reprendre ses activités de distribution d'aide alimentaire (en extérieur, avec masques et distanciation sociale), il y a deux semaines. C'est d'ailleurs la seule activité maintenue, celle "qui focalise tous nos moyens, humains et financiers" dit Thierry Mazabraud. "Ce qui veut dire aussi qu'on en est en grande difficulté sur le plan financier justement, car _toutes les initiatives qui nous permettaient de collecter des fonds sont arrêtées_, qu'il s'agisse des braderies, des friperies, de la chasse aux oeufs, des concerts" énumère le responsable départemental du Secours Populaire. "Tout cela est arrêté, ce qui est un manque à gagner important, vis-à-vis duquel nous sommes particulièrement inquiets" conclut Thierry Mazabraud.

D'ailleurs le Secours Populaire de lance un appel aux dons (grâce à ce lien : faire un don au Secours Populaire), auprès de tous les donateurs, habituels ou pas, afin de pouvoir faire face à la demande d'aide toujours croissante en cette période inédite.