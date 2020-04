Coronavirus : le Secours Populaire de l'Hérault lance un appel aux dons

Pour que la solidarité continue, le Secours Populaire de l’Hérault lance une grande collecte de dons en ligne. La pandémie du Covid-19 se prolonge et aggrave considérablement les conditions de vie des plus démunis.

Le Secours Populaire de l’Hérault constate déjà l’affluence de nombreuses nouvelles personnes sans ressources. Pour faire face à la situation et pour que la solidarité continue, l’association lance une campagne de financement participatif auprès du grand public, via la plateforme Helloasso.

La solidarité a été maintenue malgré la crise sanitaire grâce à la mobilisation du réseau de bénévoles de la fédération de l’Hérault du Secours Populaire et du renfort des nouveaux "jeunes bénévoles". L’association a pu continuer ses actions de solidarité d’urgence auprès des personnes démunies durant cette crise sans précédent.

Depuis le mois de mars, le Secours Populaire 34 (plus de 30 implantations dans le département) agit en confectionnant et en distribuant des colis d'urgence composés de produits alimentaires et d'hygiène (10.000 colis en mars). L’association s'efforce également de rester à l'écoute et de soutenir ses publics, de continuer à favoriser leur accès aux droits, à la santé, à la culture et de maintenir sa démarche d'éducation populaire.

Un besoin urgent de soutien financier

Bien que le premier bilan de ces dernières semaines solidaires soit positif, ses stocks s'épuisent et le Secours Populaire prévoit, dans les jours à venir, un essoufflement financier important. En effet, ses distributions sont gratuites et ses activités habituelles génératrices de ressources sont interrompues en raison du confinement (chasses aux œufs, brocantes, braderies, lotos, ramassages alimentaire…).

Des aides publiques lui ont été accordées mais, pour continuer ses actions, le Secours Populaire doit impérativement compter sur de nouveaux dons des entreprises et des particuliers. Cette nouvelle campagne de "crowdfunding" (clôturée début mai), vient donc renforcer les différents moyens de collectes de dons déjà existants (formulaire en ligne du site internet du Secours Populaire).

Pour couvrir en urgence ses frais, le Secours populaire 34 a estimé un besoin financier d’environ 50.000 euros.

Ainsi, trois possibilités sont offertes aux donateurs qui souhaitent participer à cet élan de solidarité :

Collecte de dons via la plateforme Helloasso

Formulaire de dons via le site internet du Secours Populaire : Dons par chèque ou CB, dans la rubrique "Je destine mon don", préciser : Secours populaire 34 - Hérault).

Vous pouvez aussi adresser vos dons directement au Secours Populaire par courrier : 3 rue des Catalpas, 34075 Montpellier cedex

Ces dons donnent droit à une réduction fiscale de 75% pour les particuliers et de 60% pour les entreprises.

Le Secours Populaire de l'Hérault, c'est 20.000 personnes soutenues en aide alimentaire.