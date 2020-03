Coronavirus : le secteur privé solidaire a une "activité à peu près normale" selon la Fehap

En cas de passage au stade 3, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés assure que l'"ensemble des acteurs de santé est très mobilisé", sur France Bleu Paris ce lundi.

Le gouvernement envisage de passer au stade 3 du plan de crise, à savoir que le virus circule partout. Il ne s'agit plus alors de freiner la propagation du Covid-19, mais d’atténuer les effets. Les hôpitaux devront alors s'occuper uniquement des cas graves.

Les hospitaliers s'y préparent déjà, avec "des documents, des instructions du gouvernement", mais aussi "la mobilisation de professionnels, des adaptations d'emploi du temps, éventuellement des rappels de salariés retraités", explique Renaud Coupry, délégué régional Île-de-France de la Fehap (Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif), invité de France Bleu Paris ce lundi.

Le personnel soignant pourrait donc être amené à travailler plus, pour faire face à l'afflux de patients en cas d'épidémie. Des soignants qu'il faut aussi protéger, rappelle la Fehap, pour éviter qu'ils soient contaminés. "Il peut y avoir des mécanismes de réquisition en cas de situation extrême", envisage Renaud Coupry, mais à ce stade, ce n'est pas envisagé.

Certains hôpitaux franciliens déjà saturés

Reste pour les hôpitaux à trouver de la place pour hospitaliser et mettre en quarantaine les patients contaminés. Pour cela, il faut "favoriser le délestage". Pour autant les services d'urgence doivent aussi pouvoir gérer les autres urgences.

"Nous observons dans certains hôpitaux de la région une limite de saturation, voire une saturation. Pour le secteur privé solidaire nous avons une activité qui reste a peu près normale, avec une très grande vigilance, car on sait que nous allons être impactés par la crise tôt ou tard."