Coronavirus : le service de gestion des déchets s’organise dans le Grand Besançon

Dans le cadre de l'épidemie de coronavirus, le Grand Besançon Métropole met en place un plan de continuité d'activité. L'objectif : assurer la mission de salubrité publique. Pour ce faire, l'agglomération hiérarchise son action.

Priorité aux déchets ménagers

Les services de l’agglomération ont mis en place une réorganisation du ramassage des déchets. « Notre priorité, c’est de se mobiliser pour garantir la salubrité publique », annonce Marie-Laure Journet, directrice gestion des déchets à Grand Besançon Métropole.

Les tournées de collecte des déchets ménagers sont maintenues dans les 68 communes du Grand Besançon Métropole. Mais le ramassage des déchets recyclables est perturbé.

Nous sommes contraint à des effectifs réduits, il nous faut donc faire des choix - Marie-Laure Journet.

À partir de jeudi 19 mars, les tournées de collecte de déchets recyclables sont suspendues dans l’habitat pavillonnaire. Il est maintenu pour les habitats collectifs. Pour les habitants du centre-ville de Besançon, il est toujours possible de déposer ses déchets recyclables, comme les bouteilles en plastique ou encore les cartons et papiers, dans les conteneurs de tris sélectifs. Ces déchets seront ramassés par les 60 agents mobilisés.

Partout dans le Grand Besançon, la collecte de verre est suspendue jusqu’à nouvel ordre. De même pour la collecte des textiles, chaussures et maroquinerie. « Nous avons conscience que les productions de déchets ménagers vont augmenter. On maximise donc nos effectifs sur les déchets résiduels au détriment des déchets qui ne portent pas atteinte à la salubrité publique », développe la directrice gestion des déchets du Grand Besançon Métropole. Il est conseillé de conserver le verre à recyclé et les matériaux textiles en attendant la reprise du service de collecte sélective.

Partout dans le Grand Besançon, la collecte de verre est suspendue jusqu’à nouvel ordre (bac vert fermé). © Radio France - Anne Fauvarque

Les déchetteries, fermées jusqu’à nouvel ordre

Toutes les déchetteries du Sybert (syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets) sont fermées. ll est conseillé de conserver ses déchets en attendant la réouverture des déchetteries, et de ne surtout pas les mettre dans les bacs de déchets ménagers ou de tris sélectifs. « Il appartient à chacun de prendre ses responsabilités et de respecter le travail des agents, insiste Marie-Laure Journet. Le domaine public ne doit pas être considéré comme un lieu où l’on dépose ses déchets », poursuit-elle. Les chalets de compostages sont également fermés pour une durée indéterminée.

Les chalets de compostages sont fermés pour une durée indéterminée. © Radio France - Anne Fauvarque

Des consignes strictes pour les déchets infectieux

Des consignes s’appliquent aux déchets présentant un risque d’infection, afin de préserver la santé des agents de collecte des déchets. Les mouchoirs jetables, masques chirurgicaux ou encore lingettes usagées doivent être jetés dans des sacs fermés. Ces sacs trouvent leur place dans les bacs de déchets ménagers pour être incinérés. Ils ne doivent surtout pas être mis dans les bacs de tris sélectifs, souligne la direction de gestion des déchets du Grand Besançon Métropole.

« Les agents de collectes exercent un métier clé pour la société. Leur mobilisation ne suffira pas à obtenir la salubrité publique, il faut aussi que chacun fasse preuve de responsabilité individuelle et collective » - Marie-Laure Journet.

Les déchets de soin piquants, coupants ou perforants doivent être collectés dans des boîtes hermétiques et adaptées. Les patients en auto-traitement peuvent se procurer ces boîtes gratuitement en pharmacie, sur présentation d’une ordonnance. Une fois remplies, ces boîtes doivent être rapportées en pharmacie.