Coronavirus : le seuil d'alerte franchi en Haute-Garonne

La circulation virale est en augmentation en Haute-Garonne et particulièrement dans l'agglomération toulousaine. C'est le constat de Santé publique France ce vendredi. Le taux d'incidence (11.4) dépasse ainsi le premier seuil d'alerte de 10 cas pour 100.000 et est très élevé chez les 20-30 ans. C'est pour cette raison que le département est placé en niveau de risque modéré.

La préfecture de Haute-Garonne appelle la population à la vigilance et au respect des gestes barrières. Les habitants sont fortement incités à se faire dépister. D'autant plus, qu'il n'y a plus besoin d'une ordonnance pour faire un test et qu'il est remboursé par l'assurance maladie.

De nouvelles mesures pourraient être prisespuisque depuis ce vendredi, les préfets peuvent décider d’étendre l’obligation de port du masque aux lieux publics ouverts, et ce par arrêté.