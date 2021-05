Coronavirus : le soulagement de pouvoir se faire vacciner pour les personnes en surpoids

Fabienne Stievenard est la présidente de l'association Nemo Nîmes Obésité. L'annonce de l'ouverture de la vaccination aux personnes atteintes d'obésité a été un soulagement pour les membres de son association. "Il y a eu des morts. L'épée de Damoclès était là. On a remarqué que les personnes atteintes d'obésité étaient beaucoup plus à risque car elles ont d'autres pathologies comme l'hypertension, le diabète, certaines souffrent d'apnées du sommeil. Tous les jours, on me demandait quand est-ce que je pourrai me faire vacciner. Pourquoi on n'est pas prioritaires ? Là, on est enfin entendu, c'est le soulagement." La plupart d'entre elles ont d'ailleurs pris rendez-vous pour se faire vacciner dès que possible.

Des personnes en dépression

Pour Fabienne Stievenard, cette vaccination va permettre aux personnes atteintes d'obésité de vivre plus sereinement. "Je suis une ex obèse, je sais de quoi je parle. On est tellement mal dans sa peau. Se dire qu'on a été mis de côté pour la vaccination, alors qu'on est des personnes à risques, ça n'est pas juste. Certaines personnes n'osaient plus sortir de chez elles. De nombreuses personnes ont consulté pour de la dépression. Il y a une grande souffrance. Il va y avoir des séquelles après. Tant que tout le monde n'aura pas eu ses deux injections, il y aura encore de la crainte. Ce Covid, psychologiquement, il va faire mal encore."