Coronavirus : "le sport sans public, ça n'a pas de sens", selon l'observateur Vincent Chaudel

Des matchs à huis-clos, ou reportés, des événements sportifs annulés ou menacés partout dans le monde, la situation est "inédite" selon Vincent Chaudel, fondateur de l'observatoire du sport business, invité de France Bleu Paris ce mardi.

Le sport sans public "ça n'a pas vraiment de sens, c'est comme une pièce de théâtre sans public", estime Vincent Chaudel, fondateur de l'observatoire du sport business, sur France Bleu Paris, ce mardi. Avec la pandémie de coronavirus, de plus en plus de rencontres, d'épreuves sont annulées, reportées ou se jouent à huis-clos. En France, la ministre des sports Roxana Maracineanu, a préconisé le huis-clos comme "doctrine d'organisation" pour les manifestations sportives au moins jusqu'au 15 avril.

PSG-Dortmund à huis-clos

Parmi les victimes, la rencontre tant attendue entre le PSG et Dortmund, 8e de finale retour de Ligue des champions, se jouera sans public mercredi soir au Parc des princes, ce qui représente "5 et 10 millions d'euros de coût pour le PSG". "D'une façon générale, comme les clubs sont télédépendants, les droits télé pèsent plus de 50% de leurs recettes, ce n'est pas vraiment sur le plan économique qu'ils vont souffrir le plus, mais c'est plutôt tout l'écosystème autour, les petits commerçants qui vont être impactés."

Mais au-delà de l'enjeu économique pour un club qui a un budget de plus de 600 millions d'euros, c'est l'enjeu sportif qui inquiète Vincent Chaudel. "Les clubs qui cherchent à se maintenir ou à gagner une qualification, ont besoin de ce douzième homme. Le PSG a déjà loupé trois fois les quarts de finales, le club doit passer ce cap." A l'aller, les Parisiens se sont inclinés 2.1 à Dortmund.

à lire aussi PSG : les supporters parisiens dégoûtés par le huis-clos face à Dortmund

Une situation inédite

Pour Vincent Chaudel, la situation actuelle est "inédite" avec "un effet domino qui se répercute sur un calendrier mondial" très difficile à desserrer. Ce qui explique pourquoi beaucoup de rencontres se jouent à huis-clos et ne sont pas reportées. En football, avec le championnat, "on est un peu coincé".

Il est également inenvisageable d'annuler un événement comme les JO de Tokyo prévu cet été. "Quand on a des Jeux Olympiques qui pèsent plus de 11 milliards d'euros d'investissements pour le pays, on va chercher une solution", affirme Vincent Chaudel.

Ce mardi, une réunion est prévue au ministère des sports avec les ligues professionnelles, les fédérations, les diffuseurs, les organisateurs d'épreuves pour faire le point sur l'impact de ces report et huis-clos dans le monde du sport.