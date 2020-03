Coronavirus : le Stade lavallois MFC met l'ensemble de ses salariés au chômage partiel

Les matches de National comme des autres championnats sont annulés. Et depuis vendredi dernier, les entraînements sont aussi interdits jusqu'à nouvel ordre. Du coup, ce lundi, la direction du Stade lavallois a décidé de suspendre toutes les activités de l'ensemble des salariés de la SASP. Des salariés (et donc les joueurs) qui se retrouvent ainsi au chômage partiel à partir de ce lundi et jusqu'à nouvel ordre.

Par ailleurs, les locaux du Stade lavallois situés Plaines des Gandonnières sont fermés.