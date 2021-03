Coronavirus : le standard de vaccination de la Collectivité européenne d'Alsace est saturé

"D'accord madame, je regarde les centres autour de chez vous pour voir s'il y a des disponibilités, ne quittez pas." Depuis le 19 janvier dernier, ils répondent aux personnes âgées ou peu à l'aise avec le numérique pour prendre leur rendez-vous vaccination contre le coronavirus. Le standard mis en place par la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) est aujourd'hui quotidiennement saturé, ce qui met en évidence le besoin d'aide.

Explosion des appels dès les premiers jours

Le principe est simple. Un casque et micro sur la tête, les yeux sur leur écran d'ordinateur, ils font ce que d'autres n'arrivent pas : prendre rendez-vous en ligne, sur Doctolib, pour la vaccination contre le Covid-19. Un numéro unique a été mis en place pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, le 09 70 81 81 61. Les appels sont indifféremment répartis sur deux centres à Strasbourg et à Colmar, où travaillent 30 personnes chaque jour.

"On n'aurait jamais imaginé qu'il y ait autant de sollicitations", explique Frédéric Bierry, président de la CEA, "Les deux premiers jours on a eu plus de 150.000 appels sur le standard !" Aujourd'hui, près de 12.000 appels sont reçus quotidiennement. Mais seul 1 appel sur 4 est décroché.

Des étudiants embauchés en renfort

Début mars, 28 étudiants ont été embauchés en temps partiel pour renforcer les effectifs et lutter contre la précarité étudiante en cette période de crise sanitaire. Un job étudiant parfois salvateur même si au téléphone tout n'est pas simple explique Gaston, 18 ans : "Il y a beaucoup de personnes qui sont tristes et fatiguées de ne pas avoir de rendez-vous."

Manque de créneaux de vaccination

Le problème est là : seul 2.296 rendez-vous ont été pris entre le 1er et le 9 mars. Les créneaux étant directement liés aux doses livrées, les personnes doivent sans cesse rappeler, espérant une livraison ou un désistement.

Mais au delà de la prise de rendez-vous, le standard a aussi pour fonction de rassurer, explique Estelle Burgun, directrice générale des solidarités à la CEA : "Avoir quelqu'un qui écoute, qui explique et qui peut donner de l'information, c'est rassurant. En soi c'est déjà une réponse même si le rendez-vous n'est pas obtenu au bout du compte."

Le standard de la CEA devrait continuer à fonctionner tant que la campagne de vaccination se poursuivra.