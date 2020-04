Coronavirus : Le succès d'un distributeur de gel hydroalcoolique sans contact créé près de Caen

Au début du confinement, il cherchait des idées pour occuper ses 12 salariés et relancer son l'entreprise. Et bien, c'est chose faite ! John Ross Langlais a développé une idée qui rencontre un franc succès : un distributeur de gel hydroalcoolique sans contact placé sur une borne autoportante.

"Quand tout a fermé au début du confinement, notre activité de supports publicitaires s'est totalement arrêtée. Je me suis dit : il faut que je trouve un produit qui puisse intéresser un grand nombre de gens", explique le gérant de la société Printngo basée à Cagny, près de Caen.

"Les distributeurs de gel hydroalcoolique sans contact existent déjà, je les commande en Asie. Nous, on crée le totem, on le personnalise si besoin et on assemble tout dans notre atelier", poursuit-il.

Un succès inattendu

John Ross Langlais ne pensait pas que son idée séduirait autant. "Au début je me suis dit, je vais en vendre une cinquantaine. Puis, en voyant l'ampleur que cela prenait, je me suis dit, on va en vendre 500. Finalement, _si on arrive à les fabriquer, on peut en vendre des milliers_", raconte le gérant.

Depuis une semaine, l'entreprise Printngo reçoit des commandes de partout. "Pour les DOM-TOM, l'Espagne, l'Israël... Pour équiper des écoles, des hôpitaux, mais aussi des commerces et des kinésithérapeutes", s'étonne-t-il. Les premières commandes seront livrées à partir du 11 mai, les autres devront attendre le mois de juin.

Il y a un moment, on va devoir dire stop !

Selon son créateur, ce produit a du succès grâce à son prix (239 €), mais aussi car il arrive au bon moment, qu'il est pratique, accessible et personnalisable.

Pour répondre à toutes ces demandes, l'entreprise va sûrement faire appel à des intérimaires. "Il y a un moment, on va devoir dire stop, on pourra plus suivre. On a une certaine pression, maintenant c'est bien gentil, mais il faut qu'on assure", confie-t-il.

Le produit est vendu sans gel hydroalcoolique.