Coronavirus : le succès des magasins de producteurs

A cause du confinement, certains ont envie de revoir leur façon de consommer. Ils désertent les grandes surfaces pour les marchés quand ceux-ci ont pu être rétablis. Mais les magasins de producteurs, nombreux en Isère, ont également le vent en poupe, comme celui de Montbonnot.

Un samedi matin, à Montbonnot. Il y a ceux qui vont faire leurs courses au supermarché et d'autres qui lui préfèrent le magasin de producteurs, situé juste à côté et baptisé : le Comptoir de nos fermes.

Créé il y a plusieurs années, il propose fruits, légumes, farine, pain, œufs, fromage, laitage, charcuterie, viande, miel, confitures, vins et j'en passe. Autant de productions locales que les agriculteurs et maraîchers du secteur peuvent ainsi écouler localement.

Mesures drastiques en période de coronavirus

Les clients sont prévenus à l'entrée. A cause du coronavirus, le nombre de personnes à l'intérieur est limité. Devant le stand du fromager ou celui de la volaille, un marquage au sol a été installé, pour respecter les distances de sécurité entre chacun et on ne peut pas payer ses achats en espèces, mais uniquement en carte bleue, pour éviter les manipulations.

Les vertus du circuit court et du manger local

Cet homme est un habitué : " Je n'ai jamais vu autant de monde" dit-il "D'habitude, c'est plus calme. Il y en a sans doute qui découvrent les vertus des circuits courts et du manger local. Et c'est tant mieux !"

Une femme d'un certain âge arbore un masque et des gants. "Le marché bio de Meylan où j'allais chaque mercredi, n'a pas rouvert. Je ne comprends pas que le maire n'ait pas demandé de dérogation en préfecture, comme d'autres maires l'ont fait. Le marché l'aurait sûrement obtenue. Alors, je me "rabats" sur ce magasin de producteurs qui est très bien aussi, mais c'est pas pareil que le marché !"

Pour nous, c'est tous les jours Noël. Une vendeuse

En caisse, les vendeuses ne chôment pas : "Depuis le début du confinement, pour nous, c'est Noël tous les jours. On vend énormément. Certains clients en prennent pour 300 euros ! J'espère qu'ils vont tout manger et rien gâcher ! En tous cas, les producteurs peuvent complètement assurer un ravitaillement complet. Ils ont du stock."

Le Comptoir de nos fermes n'ouvre que trois jours par semaine © Radio France - Véronique Pueyo

Un client justement demande où sont les œufs : "Nous n'en avons plus, Monsieur" lui répond un employé. "_La prochaine fois, appelez-nous avant de venir. On vous les mettra de côté."_L'homme repart bredouille. "Tant pis, je reviendrai." Mais pas question pour lui d'aller en grandes surfaces : "Je ne m'y sens pas bien du tout. J'ai peur d'y attraper le covid." lâche-t-il dans un sourire.

Vous l'aurez compris, le Comptoir de nos fermes est, comme d'autres magasins de producteurs de la région, victime de son succès !