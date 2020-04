Coronavirus : le système D pour bricoler à la maison

Beaucoup de français se retrouvent dans l'impossibilité de travailler pendant le confinement. Le bricolage est une bonne manière de passer le temps et de penser à autre chose. C'est l'occasion de terminer des "chantiers" que l'on avait laissé en plan avant la crise sanitaire. Et lorsqu'on n'a pas tout le matériel, il y a le système D entre voisins. C'est ce qu'ont développé des habitants de Villeneuve-les-maguelone, près de Montpellier. Grâce à un groupe whatsapp qu'ils ont baptisé "Atelier bricolage confiné", ils échangent perceuse, planches en bois et autres matériaux. Propriétaire du foodtruck Bio comme un camion, Delphine s'est retrouvée sans travail avec la fermeture des marchés en plein air à Montpellier. Elle a donc décidé d'avancer les travaux dans sa maison malgré la fermeture des enseignes de bricolage. La solidarité fonctionne bien entre voisins.

J'ai échangé des planches contre un gâteau aux noisettes

Delphine a pu récupérer des palettes auprès du primeur du village et des planches en bois auprès d'une amie, présente sur le groupe whatsapp. "Elle m'a montré des photos de ses planches. C'était parfait. En échange, je lui ai cuisiné une de mes spécialités, le gâteau aux noisettes". L'échange se fait en toute sécurité "j'ai mis des gants et on ne s'est pas approché. Mon amie a mis ses planches au bas de son escalier et on s'est fait coucou".

J'avais mis des gants et on reste à distance

Un autre ami, Fred, lui a fabriqué des équerres en métal pour des étagères. Et Nicolas lui a prêté une perceuse. Delphine profite d'une sortie pour faire les courses pour récupérer le matériel et ainsi éviter de multiplier les sorties.

Cela permet de passer le temps de manière positive

Cela permet de passer le temps, de penser à autre chose, de remplir ses journées de manière valorisante, bref de garder le moral et de rester positif "j'étais fière de mon meuble ! ". Une remise en question aussi "on se rend compte que finalement on n'a pas besoin de grand chose pour faire des choses intéressantes".

Delphine profite du système D pour continuer à bricoler Copier

Pour autant, soyez prudent pendant vos séances de bricolage, la gendarmerie recommande la plus grande prudence pour ne pas surcharger les services des urgences.