Coronavirus : le Tango Bourges Basket lance une cagnotte en ligne

Face à l’urgence sanitaire provoquée par le COVID-19, le Tango Bourges Basket lance une cagnotte solidaire en soutien au Centre Hospitalier Jacques Cœur. Le Tango Bourges Basket souhaite s’engager et appelle sa large communauté à se mobiliser en soutien du Centre Hospitalier Jacques Coeur de Bourges. Celui-ci est aujourd'hui en manque cruel de moyens pour faire face à la situation sanitaire inédite et aux autres opérations quotidiennes. Le club beruyer lance donc une cagnotte solidaire sur la plateforme « Leetchi » au profit du Centre Hospitalier Jacques Coeur de Bourges dont l'objectif est fixé dans un premier temps à 5 000 €. • Les personnes peuvent faire le don de leur choix • Tous les paiements sont sécurisés • Chaque don est utile pour aider le personnel soignant dans sa mission au service de tous. Les dons récoltés permettront d'améliorer et renouveler le parc matériel de l'hôpital et donc les conditions de soins des nombreux patients dont le nombre a augmenté ces dernières semaines. Toutes les informations et l’accès à la cagnotte sur : www.tangobourgesbasket.com/JouonsCollectif