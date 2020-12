Coronavirus : le taux d'incidence en Dordogne est désormais l'un des trois plus bas de la région

Les bonnes nouvelles des chiffres de l'épidémie de coronavirus. Le taux d'incidence continue de baisser en Dordogne. Il était de 67 pour 100 mille la semaine dernière. Contre 96 pour 100 mille la semaine précédente, et 162 il y a trois semaines. C'est le troisième taux d'incidence le plus bas de la région après la Charente Maritime et la Gironde. Le taux de positivité est aussi en baisse à 8.4%. Un peu plus de 1000 tests ont été effectués pour 100 mille habitants en Dordogne la semaine dernière.

En revanche le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter. 72 personnes sont désormais à l'hôpital pour coronavirus, 7 sont en réanimation et 39 personnes sont mortes du Covid depuis le début de l'épidémie.

Au niveau régional, le taux d'incidence moyen est de 81 pour 100.000.