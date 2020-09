Coronavirus : le télétravail pour lutter contre l'épidémie ?

Faut-il favoriser le télétravail pour contrer le rebond de l'épidémie ? Le gouvernement préconise le travail à distance pour limiter les contacts. Mais dans la réalité, la proportion de Français en télétravail chuté de 27% à 15% entre le confinement et aujourd'hui selon une étude.

C'est l'un des paradoxes de la crise sanitaire que nous subissons. Le télétravail apprécié par une majorité de travailleurs français semble pourtant en perte de vitesse. Fin juin, près de trois salariés sur quatre se disaient satisfaits de travailler à domicile selon une étude réalisée par Malakoff Humanis.

Pourtant, malgré le rebond de l'épidémie notamment chez nous à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, la proportion de télétravailleurs a chuté de 27% à 15% entre le confinement et aujourd'hui, selon une étude YouGov publiée par le journal Les Echos.

Le télétravail préconisé par le gouvernement

Depuis des semaines, le gouvernement préconise le travail à distance pour limiter les contacts. Mais dans la réalité de plus en plus de salariés reviennent au bureau. Interrogé par France Bleu Provence, Philippe Korcia, le président de l'UPE 13 qui regroupe 15.000 entreprises dans les Bouches-du-Rhône, estime "qu'il ne peut pas y avoir plus de 15 à 20% des collaborateurs travaillant dans ces entreprises qui pourront aller en télétravail". Lui-même chef d'entreprise, il ne croit pas à une généralisation du travail à distance. "Le télétravail, poursuit-il, est une bonne solution en période de crise, ça permet une poursuite d'activité mais c'est en aucun cas la seule solution pour l'avenir. Loin de là !"

Beaucoup de salariés se retrouvent en situation de stress, de surcharge de travail et un droit à la déconnexion bafoué

— Fabrice Ribeiro, du syndicat FO 13

Guère plus d'enthousiasme du côté des syndicats comme chez Force Ouvrière. Pour Fabrice Ribeiro, chargé des syndicats FO dans les Bouches-du-Rhône, "le télétravail à faible dose pourquoi pas, explique le syndicaliste interrogé par France Bleu Provence, mais encadré avec les moyens qu'il faut. Le télétravail ne doit pas être généralisé sans donner les moyens aux salariés d'être dans de bonnes conditions et faire leur travail correctement".