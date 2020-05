Coronavirus: Le télétravail, une bénédiction ou un piège pour les salariés ?

Télétravail et chômage partiel, avec l'épidémie de coronavirus, vous avez du vous adapter à de nouvelles façons de travailler. Les syndicats CGT et FSU qui manifestent ce mardi à 18h à Marseille dénoncent les dérivés du télétravail.

Chez soi et à distance, le télétravail a connu un essor considérable, avec la possibilité , parfois, d'abus de la part de votre employeur. Des journées à rallonge, des demandes à toute heure du jour (et de la nuit !), et l'impression d'être au travail plus que les 35 heures réglementaires.

Selon un étude qui vient d'être réalisée par le site Corona-Work.fr 60% , des sondées souhaitent continuer de travailler de chez eux et notamment pour le temps précieux gagné hors des transports en commun. en revanche les jeunes sont majoritairement contre le télétravail ..

Le télétravail qui rogne sur votre vie privée ?

Vous en faites peut-être l'expérience amère, ou au contraire, vous avez trouvé un nouvel équilibre en travaillant de chez vous ? dites le nous ce matin sur France bleu Provence.

Une manifestattion, à 18 heures ce mardi Porte d'Aix, à Marseille, à l'appel de la CGT et de la FSU, mais aussi du PCF et des insoumis.

Objectif de ces manifestants à voiture, contester la gestion de crise par le gouvernement et réclamer un renforcement des services publics et lutter contre la tentation d'ouvrir des brèches dans le code du travail.