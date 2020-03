Coronavirus : le témoignage d'une Girondine bloquée sur un bateau en Egypte

"Il y a des hauts et des bas." En quarantaine sur un bateau de croisière à quai à Louxor (Egypte), Martine tente de garder le moral. Cette habitante d'Artigues-près-Bordeaux, qui effectuait une croisière sur le Nil avec son mari, avait décroché de l'actualité le temps du voyage. Lorsque des cas de coronavirus se sont déclarés parmi l'équipage, elle et la cinquantaine de passagers Français présents à bord ont mis un peu de temps à comprendre la situation. "On voyait bien qu'on ne nous laissait pas accoster. On a fait des allées et venues, d'un pont à un autre (...) là, on a bien compris qu'on essayait de nous isoler." Trois jours après la mise en quarantaine, Martine, dont le mari porteur du coronavirus a été exfiltré vers un hôpital égyptien, témoigne depuis le bateau.

France Bleu Gironde : quand avez-vous compris ce qui se passait avec le bateau ?

Martine : On a vu des militaires, dans des bateaux autour du nôtre, pour que personne n'approche. D'ailleurs ils sont encore là, sur le quai (...) Ils nous ont mis en quarantaine, ils ont cloisonné les quais. Il y a des journalistes qui ont pris des photos, la tension est montée. On nous a demandé se s'éloigner de ce côté-là du bateau...il ne faudrait pas que la situation devienne explosive, elle est déjà critique.

Comment vivez-vous cette quarantaine sur le bateau, comment vous occupez-vous ?

C'est très bête, mais par exemple ce matin, je me suis isolée et je me suis occupée de moi. Quelquefois, les mouvements de groupe, ça peut entamer votre propre courage. J'ai fait ma lessive, mon shampoing, le ménage. Ils ne sont pas autorisés à nous apporter des choses dans notre chambre, juste à la porte. Le ménage n'avait pas été fait depuis samedi, j'ai essayé d'entretenir comme si c'était mon chez-moi pour 14 jours.

Mon mari est parti assez désespéré - Martine

Mon mari est parti, assez désespéré, en me disant au-revoir, dans cet hôpital...il ne voulait pas être soigné par les Égyptiens, parce qu'ils ne nous ont pas expliqué. On se posait mille questions. Tout ce matériel, pour des gens qui ne sont pas habitués....Mon mari, qui est porteur sain du coronavirus, n'a rien pris : j'ai pu glisser au dernier moment dans son sac à dos vêtements, portable et chargeur.

Vous parvenez à communiquer avec lui ?

Oui, je peux envoyer des messages et lui parler. Curieusement, je le trouve très serein. Peut-être qu'il a pu lire, se poser. Ces cinq minutes où l'émotion était à son paroxysme, il ne maîtrisait pas, ce qu'il me disait, c'était violent, c'était dur.... ça ne lui ressemblait pas (...) Mais il ne vit pas dans des conditions faciles dans cet hôpital, qui n'a pas l'air d'être prêt pour ça.

Et avec les autres croisiéristes, bloqués sur ce bateau, comment ça se passe ? Vous les connaissiez d'avant ?

Pas du tout, je ne connaissais personne ! C'est une expérience humaine très enrichissante, je peux vous le dire. Assez difficile, bien sûr...il y a du chacun pour soi et du collectif. Mais on a tous un œil les uns sur les autres.

Il y a des hauts et des bas - Martine

Là, je n'ai pas bien dormi, je ne voulais pas trop me joindre au groupe. Je n'avais pas envie d'être questionnée. Mais quand je les ai vus, j'ai éclaté en sanglots...l'émotion, on peut la contenir, mais un certain temps seulement.

Les autorités sanitaires françaises se rendent sur place, annonce le préfet de la Dordogne

Le préfet de Dordogne, Frédéric Périssat, annonce ce lundi 9 mars que les autorités sanitaires françaises se rendent sur place pour rencontrer les passagers français de ce bateau. Avec les autorités locales, elles devraient évoquer la possibilité de rapatrier ces Français. Depuis le bateau, Martine dit "se demander si le gouvernement pense à nous." Plusieurs passagers ont été, comme son mari, hospitalisés dans un hôpital égyptien, dont ils dénoncent les conditions de vie.