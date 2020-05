Coronavirus : après 18 jours dans le coma, Laurent est rentré chez lui

Laurent, 48 ans, un solide gaillard de 100 kilos, a connu la descente aux enfers, liée au coronavirus. "Le Covid, lui ne cherche pas à comprendre, il m’a attaqué l’intégralité du corps", confie-t-il.

Pendant cinq semaines, ce Martégal a lutté contre le virus. Arrivé à l’hôpital le 6 avril, il a passé 18 jours en réanimation : "Quand ma femme m’a dit que j’étais resté 18 jours dans le coma, je ne l’ai pas crue."

Laurent est sorti le lundi 11 mai de l’hôpital de Martigues, soulagé de retrouver les siens.

"Au bout de quelques jours, on m’a annoncé qu’on me conduisait en réanimation, et là je me suis dit : waouh"