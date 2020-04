Coronavirus : le Territoire de Belfort lance une plateforme d'orientation pour les habitants

Le département du Territoire de Belfort lance ce mardi une plateforme téléphonique pour orienter les habitants, notamment les plus fragiles. Le but : les aider à réaliser leurs démarches administratives en plein confinement.

Lutte contre la solitude et l'isolement des personnes âgées (photo d'illustration)

Infos confinement. C'est le nom de la plateforme téléphonique mise en place, à partir de ce mardi 14 avril, par le département du Territoire de Belfort. Objectif de cette "plateforme d'écoute et d'orientation" : aider les plus fragiles, qui "se sentent un peu perdus" en cette période de confinement, à accomplir leurs démarches administratives et obtenir des informations leur permettant d'avoir accès aux services existants.

Le 0800.200.490

La plateforme téléphonique, accessible du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, est joignable au 0800.200.490 (appel gratuit). Une douzaine d'agents volontaires du Conseil départemental, issus de différents services, répondront aux appels, depuis chez eux, en télétravail.

La plateforme téléphonique, accessible du lundi au vendredi. - Conseil départemental 90

Les agents "écouteront, conseilleront et identifieront la structure, interne ou externe au département, vers qui orienter la demande, pour apporter un niveau de réponse adapté aux habitants du Territoire de Belfort en mal d’informations ou en difficulté pour trouver le bon interlocuteur", précise un communiqué.

Certains services départementaux, comme le service personnes âgées et handicapées, ou le service enfance, famille, santé, restent malgré tout "accessibles directement aux habitants", "et il n’est donc pas utile de passer par cette plateforme pour les joindre", précise encore le département.

