Coronavirus : le TFC écourte son stade de préparation à cause du confinement en Catalogne

Les dernières mesures de confinement annoncées en Catalogne, à Barcelone puis à Figueras contraignent les joueurs du TFC à écourter leur stade de préparation à Navata, à 10 kilomètres de Figueiras.

« Compte tenu des nouvelles mesures prises ces dernières heures en Catalogne et plus particulièrement à Figueras en vue de contenir la propagation du Covid-19, le Toulouse Football Club écourte son stage de préparation à Navata, de manière préventive et afin d’éviter de prendre un quelconque risque. » annonce le club dans un communiqué.

"Arrivés le lundi 13 juillet, les Violets du Coach Garande reprendront la route vers la Ville rose ce lundi 20 juillet - au lieu du jeudi 23 juillet - après une dernière séance d’entraînement sur les terrains de l’hôtel Torremirona."

« Le premier match de préparation face au FC Sète 34 - qui aura lieu à huis clos ce mardi 21 juillet - ne se tiendra donc pas comme initialement prévu à Navata. Le nouveau lieu du match reste à déterminer. » ajoute le club.