Coronavirus : le vaccinodrome de Poitiers s'installera au parc des expositions d'ici fin avril

La préfecture de la Vienne et l'ARS ont confirmé ce jeudi 25 mars que le vaccinodrome de Poitiers serait monté au parc des expositions. Mais pas avant la troisième semaine d'avril.

Le lieu était pressenti, il est désormais confirmé : c'est bien au parc des expositions de Poitiers qu'un vaccinodrome va être monté, ou plutôt "un centre de grande capacité" comme l'ont confirmé la préfecture de la Vienne et l'Agence Régionale de Santé ce jeudi 25 mars. Ce vaccinodrome destiné à accélérer la cadence sur la campagne de vaccination contre le coronavirus devrait être opérationnel "probablement fin avril."

De nouveaux centres de vaccination à Chauvigny et Buxerolles

À Chauvigny, le nouveau centre de vaccination est quasiment prêt : il ouvrira fin mars salle de la Poterie et sera organisé par les sapeurs-pompiers de la Vienne. Même schéma à Buxerolles, où le centre commencera à vacciner la semaine du 5 avril. Des livraisons de vaccin sont prévues pour fournir ces centres et tous ceux déjà ouverts : 8190 doses de Pfizer la semaine du 30 mars, 11.700 la semaine suivante, ainsi que 3.300 doses de Moderna attendues ce samedi 27 mars. Quant à l'AstraZeneca, 24 médecins ont reçu les doses commandées, le reste arrivera entre le 30 mars et le 1er avril.

Au 24 mars, 51.392 personnes avaient reçu leur première dose de vaccin dans la Vienne, 21.753 en avaient reçu deux.