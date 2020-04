Coronavirus-Le Val-de-Marne et Paris mettent en place des aides exceptionnelles pour les familles pauvres.

Pour les familles qui tiraient déjà le diable par la queue, c'est la double peine. Avec fermeture des écoles et des cantines, elles doivent faire les repas alors qu'elles bénéficiaient de tarif réduit à la cantine. Des dépenses accrues. Le Val-de-Marne et Paris vont les aider.

Le Val-de-Marne a décidé d'allouer une aide financière exceptionnelle à toutes les familles qui relèvent des barèmes sociaux dans les cantines. Aujourd'hui celles-ci doivent faire face à des frais supplémentaires puisque les enfants mangent en permanence à la maison. «_L'aide sera de 50 euros par enfants, ce qui couvre à peu près 4 euros par repas du midi et les familles dont les enfants vivent en hôtel social toucheront le double_, puisque ne pouvant cuisiner, elles sont encore plus pénalisées. Une mesure qui concernera tous les enfants mineurs, et pas simplement les collégiens dont le département a la charge" précise Christian Favier, le président du Conseil Départemental. Une mesure qui prend effet du 23 mars et se prolongera jusqu'au 23 mai.

Par ailleurs le Val-de-Marne relève le plafond de ses aides sociales, le reste à vivre passe de 150 et 240 euros. Pour rappel, il est calculé en additionnant toutes les ressources et en déduisant toutes les charges contraintes. C'est le Fonds unique de Solidarité qui est mis a contribution. Il est doté de six million sept d'euros.

Des aides qui seront les bienvenues pour Sarah, maman d'une petite fille qu'elle élève seule à Fontenay-sous-bois. Depuis un mois, elle n'a plus aucune mission d'intérim sur la plate-forme téléphonique qui l'employait. Avec un RSA, elle doit se débrouiller pour remplir le frigo et elle a du mal à boucler son budget : « Aujourd'hui que sa fille ne mange plus à la cantine, c'est pas évident, il faut faire le repas du midi, le repas du soir, les gouters, il faut que j'achète de la viande, ça revient très cher .»

Anne Hidalgo a décidé de mettre en place un dispositif similaire à Paris.

« Alors que beaucoup subissent des pertes de revenus, nous avons estimé qu’il était important de compenser la suspension de ce service public essentiel que sont les cantines scolaires et de la fermeture des marchés alimentaires, en donnant un coup de pouce aux familles qui en ont le plus besoin pour accéder à une alimentation de qualité durant cette période" écrit la Maire de Paris dans un communiqué. « En tant que Maire, je mesure tous les jours combien cette crise révèle les fractures et les inégalités de notre société. Dans ces moments difficiles que nous traversons, plus que jamais, la Ville de Paris doit être solidaire ».

La Ville de Paris met donc en place une allocation exceptionnelle pour les familles parisiennes qui bénéficiaient des 3 tarifs de cantines les plus bas : (0,13 euro; 0,85 euro et 1,62 euro le repas). Cette allocation ira de 50 à 150 euros. Et 50 euros supplémentaires par enfants seront versés dans la limite de trois enfants.

Le versement se fera automatiquement grâce à un partenariat avec la CAF. Cette aide d'un montant de 3,5 millions d'euros bénéficiera à 28579 familles c'est-à-dire environ 52 000 enfants.