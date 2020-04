Coronavirus : le village des Gonds montre l'exemple

Aux Gonds, juste à côté de Saintes, un collectif de créateurs "Les Créagitateurs" s'est lancé depuis le début du confinement dans la fabrication de masques. La distribution gratuite se fait à l’épicerie du village, et face au succès la mairie s'implique dans l'opération.

L'idée est venue immédiatement à Marina Robin, créatrice textile au sein des Créagitateurs au tout début du confinement. En voyant l'appel à la solidarité affiché à la mairie, l'experte en vêtements chinés et recyclés se lance dans la confection de masques en tissu. Deux autres membres du collectif de créateurs, Thierry Barritaud et Karyn Grzywaczyk, la rejoignent très vite dans cette aventure solidaire. Les masques sont ensuite mis à disposition gratuitement à l'épicerie du village, véritable centre névralgique de cette commune de 2.000 habitants depuis le début de la crise sanitaire.

Le succès est immédiat, à chaque livraison les masques de protection trouvent immédiatement preneurs. De quoi inciter la mairie à s'impliquer à son tour dans ce projet solidaire. "Nous venons de commander du tissu, du fil et des élastiques et une dizaine de couturiers et couturières amateurs s'est déjà portée volontaire pour fabriquer eux-aussi des masques" explique l'adjoint au maire des Gonds Alexandre Grenot. L'objectif est de fabriquer 2.000 masques d'ici au déconfinement.

Un village déjà solidaire à cause de son histoire

Les Gonds, un village solidaire avant même la crise du Covid-19. C'est l'histoire de cette commune qui borde le fleuve Charente qui veut ça. "Personne n'a oublié les inondations de 1982 et 1995, et depuis la solidarité est ancrée dans notre mémoire collective, nous sommes habitués à nous entraider" explique l'adjoint au maire des Gonds Alexandre Grenot.