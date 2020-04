Coronavirus : le VRDR et le Bourg-de-Péage Handball organisent un match virtuel au profit des soignants

Les rugbymen et les handballeuses s'affronteront par écran interposé. Le match sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux et une billetterie a été ouverte au profit des soignants des hôpitaux de Romans et de Valence.

Et si vous aidiez les soignants en suivant une rencontre sportive depuis votre salon ? C'est l'initiative lancée par deux clubs sportifs drômois : le Valence Romans Drôme Rugby et le Bourg-de-Péage Drôme Handball. Les rugbymen et les handballeuses prévoient de s'affronter lors d'un match virtuel solidaire le 9 mai prochain, à 16 heures, et les fonds collectés seront reversés aux soignants des hôpitaux de Valence et de Romans. Et les deux clubs ont utilisé leur billetterie (celle du rugby ici et celle du handball ici) en ligne pour vendre des places à deux euros qui seront des dons pour les hôpitaux de Valence et de Romans.

Confinement oblige, il ne s'agira ni de handball, ni de rugby, mais de "jeux ludiques", annoncent les clubs. "L'idée, c'est qu'on fasse un tas de petites animations mais pour le moment, ça reste une surprise", explique Anthony Granclément, le manager général du Bourg-de-Péage Drôme Handball. L'objectif, surtout, c'est d'unir pour la bonne cause deux communautés déjà très proches : "C'est une première opération conjointe entre deux clubs qui vivent sur le même bassin, le même territoire et qui partagent des valeurs qui font du bien dans le contexte actuel", résume Adrien Ruiz, le directeur général du VRDR.

Chacun des deux clubs utilise donc sa billetterie pour vendre des places virtuelles à 2 euros pièce. Et comme chaque place est un don aux hôpitaux de Valence et de Romans, il est possible d'en acheter autant que vous voulez. Exceptionnellement, le nombre de places en vente n'est pas limité !