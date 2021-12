Coronavirus : le Zénith d'Orléans et l'Astrolabe concernés par les nouvelles mesures de restriction

Le gouvernement a annoncé lundi soir un retour des jauges pour les grands évènements et l'interdiction d'organiser des concerts debout. Ces nouvelles restrictions risquent d'entrainer pas mal de reports de spectacles. Le Zénith d'Orléans et l'Astrolabe sont directement concernés.

Ca grogne de nouveau dans le monde de la culture et du spectacle ! Lundi soir, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé le retour des jauges pour les grands rassemblements sauf pour les meeting politiques. A partir du lundi 3 janvier et pour trois semaines, les spectacles et concerts ne devront pas compter plus de 2.000 personnes en intérieur et pas plus de 5.000 personnes en extérieur. Les concerts debout sont également interdits pour trois semaines.

Report ou autre organisation : c'est encore flou au Zénith d'Orléans

" C'est encore tout chaud, on ne sait pas comment on va s'organiser" confie le directeur du Zénith d'Orléans, Gérard Thénot. Sur la période concernée, cinq spectacles sont prévus au Zénith d'Orléans avec des têtes d'affiches comme le chanteur Dadju, les comiques Muriel Robin, Anne Roumanoff ou encore les Chevaliers du Fiel. Pour ces shows, la salle devait accueillir plus de 2.000 personnes à chaque fois. Alors, comment s'organiser avec les nouvelles restrictions ?

Affiche de la nouvelle tournée de Muriel Robin - Capture écran

"Pour l'instant, rien n'est tranché. Il faut qu'on parle avec les producteurs" explique Gérard Thénot. "On pourrait envisager de faire deux spectacles au lieu d'un sur la même journée pour respecter la jauge. Mais, il faut que les artistes soient d'accord". Cette solution demanderait également une grosse organisation en amont avec les spectateurs. A priori, le choix serait plutôt fait de reporter les spectacles prévus. Celui de Muriel Robin l'a déjà été à deux reprises depuis 2020.

Ce sera une catastrophe si ces restrictions sont maintenues sur plusieurs mois

Frédéric Robbe, directeur de l'Astrolabe à Orléans © Radio France - Marine Protais

Autre salle, autre inquiétude à l'Astrolabe, la scène des musiques actuelles d'Orléans. Deux spectacles y sont programmés les 16 et 22 janvier prochain. Le premier, Typo Typex, s'adresse aux enfants et il est déjà prévu en mode assis. Il pourrait donc se tenir sans problème. En revanche, le 2ème, avec le groupe d'électro EZ3Kiel, pose souci en raison de l'interdiction des concerts debout. " Il faut qu'on réfléchisse avec eux : soit faire un concert assis mais limité à 180 places, soit chercher une autre salle plus grande sur la Métropole ou alors reporter à une autre date" explique Fred Robb, le directeur de l'Astrolabe. Lui espère en tous cas que ces nouvelles restrictions ne seront pas prolongées au-delà du 23 janvier. " Pour nous et tous les autres, ce sera une catastrophe si ces restrictions sont maintenues sur plusieurs mois."