Coronavirus : Légère hausse des hospitalisations dans le Gard

Comme tous les mardis l'ARS Occitanie publie son bulletin sur l'épidémie de Covid dans le région. On observe une légère hausse des hospitalisations dans le Gard depuis vendredi dernier avec 170 malades à l’hôpital soit quatre de plus en quatre jours.

Dans son bulletin en date du mardi 9 mars, L'ARS Occitanie note que le virus est encore à l'origine de 1350 hospitalisations dans la région, dont 246 en réanimation. Concernant la vaccination elle a connu un coup d'accélérateur le weekend dernier avec un élargissement progressif en fonction des différentes tranches d'âges. Près de 600 000 doses de vaccins ont été injectées dans la région Occitanie

Quatre malades de plus à l’hôpital en quatre jours dans le Gard

Dans le Gard on observe une légère hausse des hospitalisations depuis vendredi dernier avec 170 malades à l’hôpital soit quatre de plus en quatre jours. Concernant les personnes en réanimation,on en compte aussi quatre de plus depuis vendredi soit 41 au total. Le nombre de décès augmente aussi passant de 451 à 454 ce mardi ( soit 3 décès de plus).

En Lozère, au contraire il y a deux malades de moins à l’hôpital, on passe de 18 à 16 personnes hospitalisées.