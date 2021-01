Coronavirus : légère hausse du nombre de cas Covid-19 dans les hôpitaux publics de Marseille

A Marseille comme un peu partout en France le nombre de patients Covid-19 soignés dans les hôpitaux reste à des niveaux élevés, alors que le virus circule à nouveau fortement laissant planer le doute sur un possible reconfinement. Un scénario d'autant plus crédible que la vaccination reste à la traîne en Paca. Sans parler de l'incertitude liée à l'apparition d'un cluster du variant britannique à Marseille.

121 cas Covid-19 hospitalisés dont 34 en réanimation

Les hôpitaux publics de Marseille (AP-HM), indiquent ce mardi 12 janvier soigner 121 malades du Covid-19, dont 34 dans les services de réanimation.

Si on est bien loin des records enregistrés en pleine deuxième vague à l'automne, à savoir 338 patients Covid-19 hospitalisés le 9 novembre 2020 et 108 malades en réanimation le 18 novembre 2020, il n'y a pas eu autant de cas Covid-19 hospitalisés à l'AP-HM depuis environ un mois à l'exception d'un pic le 5 janvier 2021 dernier avec 124 cas.

Un très long plateau dans les réa de l'AP-HM

En fait, après le double pic du 9 et du 18 novembre 2020, la pression sur les unités de soins et services de réanimation des hôpitaux publics de Marseille, a largement baissé jusqu'à mi décembre. Mais depuis cette date, l'AP-HM fait face à un plateau élevé avec en moyenne, une quarantaine de patients infectés en réanimation et une centaine de cas hospitalisés en tout.