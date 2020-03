Coronavirus : les 24 Heures Motos reportées au 5 et 6 septembre 2020

En conséquence de l'épidémie de coronavirus et de l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes en France, l'Automobile Club de l'Ouest annonce que les 24 Heures Motos prévues au Mans les 18 et 19 avril auront en fait lieu les 5 et 6 septembre.

C'était attendu. En raison du développement du coronavirus en France, l'Automobile Club de l'Ouest a annoncé mardi soir que les 24 Heures Motos sont reportées.La course d'endurance devait avoir lieu sur le circuit Bugatti du Mans les 18 et 19 avril. Les compétiteurs sont désormais invités les 5 et 6 septembre 2020. Le Mans clôturera ainsi exceptionnellement la saison du championnat du monde d'endurance.

Les événements rassemblant plus de 1.000 personnes sont interdits

Depuis l'annonce dimanche soir de l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes en salle comme à l'extérieur, la question des événements à venir sur le circuit se posait. Le préfet de la Sarthe a rencontré lundi Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, pour évoquer le sujet. Selon l'ACO, l'édition 2019 de la course avait rassemblé 76.000 passionnés d'endurance moto sur le circuit Bugatti.

A deux semaines du Bol d'Or

Le report des 24 heures du Mans les 5 et 6 septembre pose aussi la question du Bol d'Or, l'autre grande course 24h du calendrier. Elle est programmée les 18, 19 et 20 septembre soit deux semaines seulement après l'épreuve mancelle. Cela pourrait poser des problèmes à certaines équipes, notamment en terme de logistique. Il pourrait aussi y avoir un impact sur la billetterie et la fréquentation, ces deux événements majeurs étant très (trop) rapprochés.