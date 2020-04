Coronavirus : les 800 poubelles individuelles de Sète ont été désinfectées

Le service de nettoyage et de ramassage des ordures ménagères de la ville de Sète continue de fonctionner à temps plein, 80 % des agents sont sur le terrain. Ainsi les 800 poubelles individuelles de la ville ont été désinfectées.

Pendant le confinement, La Ville de Sète continue d’assurer la collecte et le nettoyage en centre-ville et dans les différents quartiers avec plus de 80 % des effectifs présents. Pour la collecte des déchets ménagers en porte-à-porte ou sur les points de collecte, toutes les tournées sont maintenues à un rythme normal. Un véhicule plateau a été ajouté pour faire face aux dépôts de déchets verts sur toute la ville.

Malgré une fréquentation moindre du centre-ville, les balayeuses continuent de tourner Les tournées individuelles sont aussi maintenues avec, là aussi, la quasi-totalité des agents d’entretien qui sillonnent les rues.

Lavages et désinfection des conteneurs

Tous les points de collecte en ordures ménagères ont été nettoyés et désinfectés ainsi que l'ensemble des conteneurs de tri sélectif, recevant les emballages et le verre. La même opération de désinfection a été menée pour les quelque 800 poubelles individuelles.

Les quartiers ne sont pas délaissés en cette période de confinement. C’est le cas à l’Ile de Thau où deux passages journaliers, matin et après-midi, sont assurés tous les jours, dimanche compris, pour le ramassage des sacs d’ordures ménagères et encombrants en partenariat avec les agents de l’OPH Sète Thau Habitat.

Les parties communes sont ainsi régulièrement vidées des éventuels déchets et les conteneurs désinfectés au karcher par le service de nettoiement de la Ville, dont les agents travaillent un jour sur deux en roulement et avec des plages horaires modifiées. Comme en centre-ville, des balayeuses assurent le nettoyage des cours et pieds d’immeuble ainsi que du centre commercial.