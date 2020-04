Coronavirus : les agents de la cuisine centrale de Nice continuent de préparer 2000 repas chaque jour

La cuisine centrale de la ville de Nice continue de fonctionner en équipe réduite depuis le début du confinement. "60 agents municipaux, contre 102 habituellement, se relaient" explique Bruno Gilet, responsable de la cuisine centrale de Nice et de la restauration scolaire, "ils travaillent par roulement : 25 à 30 agents sont là chaque jour, pendant que les autres sont confinés chez eux et ça tourne chaque semaine." En ce moment la cuisine centrale fournit jusqu'à 2600 repas par jour, en fonction des demandes.

De la restauration collective à la barquette individuelle

Les agents de la cuisine centrale cuisinent pour les enfants des personnels considérés comme essentiels, accueillis dans les crèches, écoles, centres de loisir ouverts par la ville (les soignants de l'hôpital, policiers municipaux et nationaux, gendarmes, pompiers, etc). La cuisine centrale travaille aussi avec huit associations caritatives qui continuent la distribution alimentaire de rue pour les sans-abris ou disposent d’une épicerie sociale (Secours Populaire, MIR, Café suspendu, ADAM, ponctuellement à l’Armée du Salut, le Fourneau économique et Saint Vincent de Paule).

On livre les centres de loisir la nuit. On fournit des plats chauds en barquettes pour le Secours Populaire par exemple et des pique-niques pour les maraudes auprès de SDF. On avait l'habitude de travailler en restauration collective, ça demande davantage d'agents pour emballer en barquette individuelle - Bruno Gilet, responsable de la cuisine centrale

Des mesures d'hygiène renforcées

La cuisine centrale prépare en temps normal 27 000 repas par jour. Elle s'est adaptée à la situation exceptionnelle liée aux contexte épidémique. "On a élaboré un menu type, avec l'aide d'une diététicienne et du chef Ratatouille Sébastien Mahuet un menu hebdomadaire, reconductible chaque semaine, pour répondre à tous les besoins et être certain de l'approvisionnement par nos fournisseurs" détaille Bruno Gilet.

Les normes d’hygiène, déjà draconiennes en temps normal en cuisine, ont été renforcées, pour protéger les agents et assurer une continuité de service : "on s'est mis un peu sous cloche. Les poignées, les boutons, sont nettoyés toute la journée par une équipe." Les agents de la restauration scolaire mobilisés pour accueillir les enfants dans les écoles ou qui livrent les personnes âgées isolées sont équipés en masques, gants, produits désinfectants, lunettes de protection. "Ils livrent une quarantaine de personnes par jour. On leur a fait passer des tests de dépistage car ils sont au contact de personnes très âgées", précise Bruno Gilet.

Des paniers garnis pour les personnes âgées isolées

La ville de Nice a racheté des produits à des maraîchers, des fruits, des légumes ou du fromage, de la charcuterie qui ont été redistribués à des personnes âgées isolées autonomes vivant à domicile et aidées par le CCAS. "On a travaillé avec la chambre d'agriculture, certains agriculteurs étaient en grande difficulté économique, le maire nous a demandé de racheter leurs produits, d'en faire des paniers pour les distribuer gratuitement", confieBruno Gilet.

Vers une reprise de la cantine scolaire le 11 mai

Les agents de la cuisine centrale ont déjà commencé à travailler sur l'élaboration de menus de reprise sur deux semaines explique Bruno Gilet: "ça va permettre de réamorcer notre production. Les deux premières semaines, on proposera des menus simplifiés pour s'assurer qu'en terme d'approvisionnement, tous les produits soient livrés. Des fournisseurs ou des distributeurs se sont arrêtés en cette période de baisse d'activité. On a passé des précommandes malgré l'incertitude sur le nombre de repas à servir." On ignore encore comment s'organisera la reprise dans les établissements scolaires. "Si on a des surplus, on les donnera aux associations" ajoute le responsable de la cantine scolaire.