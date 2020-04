Alors que des cagnottes en ligne fleurissent partout en France pour récolter de l'argent afin d'aider les soignants et les associations qui aident les plus démunis, le syndicat des agents sportifs lance la sienne.

Coronavirus : les agents sportifs lancent leur cagnotte pour la recherche et les plus démunis

Présidée par Stéphane Canard, agent de plusieurs footballeurs de Ligue 1 notamment, l'UASF (Union des agents sportifs français) vient de lancer une cagnotte en ligne sur le site Leetchi. Les fonds récoltés seront destinés à la Fondation Abbé Pierre, qui porte notamment secours aux sans-abris, et à l'IHU Méditerranée Infection, dirigé par le désormais célèbre professeur Didier Raoult à Marseille, pour aider la recherche.

Les agents, joueurs et joueuses ainsi que les entraîneurs sont invités à participer. Il s'agit de se mobiliser pour "contribuer à l'effort collectif face à cette crise planétaire" que constitue la pandémie de Covid-19, précise le texte qui accompagne la cagnotte.

Parmi les premiers donateurs, on trouve bien sûr Stéphane Canard et sa société CLK, avec ses collaborateurs et anciens joueurs Stéphane Trévisan et Nicolas Dieuze, mais également Christophe Hutteau, agent notamment de Gaëtan Laborde, attaquant du MHSC.