Coronavirus : les agriculteurs de Vaucluse demandent de la main d'œuvre étrangère immédiatement

Les syndicats agricoles demandent la possibilité de recruter immédiatement de la main d'œuvre étrangère car les semis et récoltes de cerises, concombres, abricots, pastèques et raisins pourraient être menacées par le manque de saisonniers.

Petite manifestation en raison de la crise sanitaire avec deux tracteurs seulement devant la préfecture de Vaucluse à l'appel de la FDSEA et CDJA de Vaucluse. Les syndicats réclament la possibilité de recruter de la main d'œuvre étrangère, essentiellement marocaine, pour les semis et récoltes. Certains agriculteurs évoquent des retards de récoltes de cerises, de semis de concombre ou de pastèques. Ils s'inquiètent pour les futures récoltes d'abricots et de raisons.

Les agriculteurs de Vaucluse ne veulent "plus de discours", ils demandent "des textes immédiatement applicables" car des salariés agricoles potentiels sont bloqués aux frontières. Les agriculteurs refusent également d'imposer une quatorzaine à cette main d'œuvre "car elle l'a déjà observée dans dans son pays d'origine".

Les travailleurs saisonniers européens pourront bientôt venir prêter main-forte aux agriculteurs français malgré la pandémie. Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume a précisé ce mercredi sur franceinfo qu’après leur arrivée "ils seront en quatorzaine sur l’exploitation agricole" et qu’ils "ne pourront vraisemblablement pas sortir". Cette autorisation exceptionnelle de voyager dans l’espace Schengen malgré la fermeture des frontières est nécessaire parce qu’il faut "environ 100.000 travailleurs saisonniers par mois pour tenir toute la saison".