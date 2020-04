Coronavirus : les amendes pleuvent face au "relâchement" des franciliens

"Plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'amendes" sont mises chaque jour à Paris quand il fait beau, a assuré le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, ce dimanche sur franceinfo. Selon lui les habitants respectent moins les règles de confinement pendant l'épidémie de coronavirus, quand il y a du soleil, et "pour beaucoup", l'amende "est le seul moyen de pédagogie qui fonctionne".

C'est en tout cas le moyen choisi par le ministère de l'Intérieur. Le beau temps et les "vacances" de la zone C ont poussé les autorités à renforcer les contrôles. Plus de 500 000 contrôles ont été réalisés sur tout le territoire lors de la journée de samedi, selon les chiffres donnés sur France Inter par Laurent Nuñez, le secrétaire d’État auprès du ministre de l'Intérieur.

Lors de cette même journée, dans le département des Yvelines, 2 844 voitures et 2 621 personnes ont été contrôlées dans le cadre des opérations renforcées. Cela a donné lieu à 147 verbalisations selon la Direction Départementale de la Sécurité Publique du 78. Dans l’Essonne, 1 573 véhicules ont été contrôlées, avec un bilan de 33 verbalisations pour attestation non-valide.

Dans certains lieux prisés des promeneurs parisiens, comme le Bois de Boulogne, la police a déployé des drones pour traquer les contrevenants."Aucun relâchement ne sera toléré par nos forces de l'ordre : la santé de tous passe par le civisme de chacun", a prévenu sur Twitter Laurent Nuñez.

Pas de relâchement, restez chez vous

Médecins et responsables politiques se sont d’ailleurs relayés ce dimanche pour appeler les Français à respecter le confinement visant à contrôler l'épidémie de Covid-19. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse (ex-LR), a demandé aux Franciliens de "[rester] au maximum chez [eux]" en dépit du beau temps et de respecter le confinement pour lutter contre le coronavirus. "C'est les vacances, il fait beau, ne cédez pas à la tentation, restez au maximum chez vous", a dit Valérie Pécresse sur BFMTV. "J'appelle tous les habitants de l'Île-de-France à faire preuve d'auto-discipline. Rien ne serait pire qu'un demi-confinement" qui voudrait "dire que tous les efforts, tous les sacrifices auront été vains", a ajouté la présidente de la région.

"Pas de relâchement, restez chez vous", a aussi exhorté le directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch en déplorant la présence de "trop de monde dans les rues, trop de flâneurs, trop de promeneurs" à Paris, croisés par les soignants se rendant à leur travail. Sur Twitter, Anne Hidalgo, la maire de Paris a, elle aussi, demandé aux Parisiens de restez chez eux, pour "sauver des vies"

L'Île-de-France est l'une des régions les plus sévèrement touchées par l'épidémie. D'après la Direction générale de la santé, plus de 11 200 personnes y sont hospitalisées. En Seine-Saint-Denis, la mortalité a bondi entre le 21 et le 27 mars, les décès ont augmenté de +63% par rapport à la semaine précédente. Un niveau "exceptionnel", souligné jeudi soir par le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Pour comparaison, la hausse atteint 32% à Paris et 47% dans le département voisin du Val-d'Oise.