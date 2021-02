VIDEO - Il y avait foule au concert du chanteur HK pour défendre la culture à Amiens

Ils étaient 250, ce samedi 13 février, réunis devant l'Hôtel de Ville d'Amiens pour danser tous ensemble. Emmenés par le musicien HK et sa chanson "On lâche rien", les Amiénois ont milité pour l'assouplissement des mesures sanitaires.

C'est une scène que l'on n'a plus l'habitude de voir en temps d'épidémie. Une foule de 250 personnes a dansé et chanté sous un grand soleil d'hiver ce samedi 13 février à Amiens sur la place de l'Hôtel de Ville. Mobilisation à l'appel de l'association La Boîte sans Projet, avec un message : "Danser n'est pas un crime !". Les manifestants ont réclamé l'assouplissement des mesures sanitaires, notamment pour le monde de la culture alors que les salles de spectacle sont fermées depuis bientôt quatre mois.

"On ne peut pas survivre à ce virus en restant enfermés"

Les musiciens de plusieurs associations picardes étaient réunis, ce samedi, emmenés par le chanteur Kaddour Hadadi alias HK, du groupe HK et les Saltimbanks, à qui l'on doit le fameux titre "On lâche rien" que l'on entend dans tous les cortèges. "On est des êtres sociaux, on a besoin de ce lien-là. Et survivre à cette pandémie, à ce virus, c'est survivre en restant vivant et en gardant ce lien-là".

"On ne peut pas survivre en restant enfermés", alerte le chanteur Kaddour Hadadi alias HK Copier

Pas de métier non-essentiel

"On lâche rien" et surtout pas la culture. Arianne est photographe de concerts et elle ne travaille plus, "C'est très important que les lieux culturels rouvrent, la culture c'est la vie de tout le monde. C'est hyper essentiel !" C'est d'ailleurs le message du jour pour l'association La Boîte Sans projet et l'un de ses fondateurs Romain Ladent, "Apparemment aller dans la rue et faire de la musique ce n'est pas essentiel. Nous on revendique que l'on est tous essentiels". Se retrouver pour danser tous ensemble, c'est aussi un moment festif que réclament les manifestants.

Dans la foule avec les musiciens et les manifestants amiénois. Le reportage de France Bleu Picardie Copier