Coronavirus : les Amiénois peuvent retourner dans les jardins familiaux pour récupérer les légumes d'hiver

Le maire d'Amiens vient d'assouplir un peu l'arrêté pris lors de la première semaine de confinement, interdisant d'aller dans les jardins familiaux de la ville.

Les particuliers peuvent désormais retourner dans les quelque 1 300 parcelles réparties sur les différents quartiers d'Amiens mais uniquement pour récupérer leurs légumes d'hiver. Sur l'attestation de déplacement, il faut alors cocher la case concernant l'achat de produits de première nécessité et il faudra respecter des mesures de sécurité comme une distance minimum entre chaque jardinier.

La parcelle de jardin, pour bon nombre d'Amiénois, c'est la résidence secondaire

Le maire d'Amiens, Brigitte Fouré, insiste pour dire que le jardinage n'est toujours pas autorisé dans les parcelles : « c’est uniquement pour chercher les légumes et pas pour jardiner parce que le jardinage suppose que davantage de personnes soient présentes et qu’il y ait davantage de risques de contamination du virus. Je sais très bien que la parcelle de jardin pour bon nombre d'Amiénois c’est la résidence secondaire, où on va faire un pique-nique en famille, créer des relations de convivialité avec ses voisins et c’est ça que je crains évidemment".