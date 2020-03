Coronavirus : les artisans du bâtiment du Berry tirent la sonnette d'alarme

Alors que le Président de la République a exhorté ce jeudi les entreprises et les salariés à poursuivre leurs activités, la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) au niveau régional explique que le métier devient de plus en plus compliqué en raison du covid-19.

Les artisans du bâtiment dans l'Indre comme dans le Cher mais aussi au niveau régional sont inquiets. Pour l'instant, les entreprises du bâtiment peuvent continuer à travailler avec les fameuses mesures barrières. Sauf que la CAPEB (Confédération des Artisans des Entreprises du Bâtiment) de l'Indre -pour ne citer qu'elle - croule sous les appels d'artisans qui se demandent comment ils doivent faire pour continuer leurs activités avec ces contraintes, qu'ils acceptent bien entendu. Pour ces petites structures il est vraiment très difficile de continuer à exercer leurs professions.

"Un artisan s'est vu refuser le chômage partiel" - Didier Fronteau Président de la CAPEB de l'Indre

Didier Fronteau artisan plombier à Châteauroux est aussi le président de la CAPEB de l'Indre qui regroupe 105 entreprises : " Pour un artisan qui intervient seul dans une maison vide cela ne pose évidemment pas de problème. En revanche sur les chantiers ou nous sommes plus nombreux cela devient beaucoup plus problématique pour respecter les règles barrières. Il faut tout d'abord un salarié par véhicule.

Pour les entreprises qui disposent d'une flotte de véhicule c'est possible mais pour les autres ? Sans compter que la plupart des chantiers sont fermés par les maîtres d'ouvrage. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que certains particuliers ne souhaitent plus ouvrir leur porte en raison du coronavirus. Dans les métiers du bâtiment, plusieurs entreprises et salariés se croisent quelques fois dans une même pièce sans masque ou solution hydro-alcoolique. Sans compter, et c'est ce qui nous inquiète le plus, qu'un artisan s'est vu refuser le chômage partiel. Il risque purement et simplement la faillite."

C'est pour toutes ces raisons que la CAPEB mais aussi la Fédération Française du Bâtiment et la Fédération Régionale du Bâtiment et des Travaux Public ont cosigné une lettre au préfet de l'Indre pour demander au gouvernement des éclaircissements pour la poursuite au non de l'activité.