Coronavirus : les autorités allemandes placent la région Grand Est en "zone à risque"

Conséquence des nombreux cas de coronavirus recensés dans la région Grand Est (plus de 460 selon le dernier bilan), les autorités sanitaires allemandes ont décidé mercredi 11 mars de placer la région Grand Est en "zone à risque", soit un niveau d'alerte comparable à celui visant la Chine, l'Iran ou l'Italie.

Pas de contrôle aux frontières

"Les frontaliers peuvent aller au travail" a déclaré Stephan Kolling, le secrétaire d'État à la santé dans la Sarre, dans une interview à la Saarländischer Rundfunk. "Mais naturellement les mesures de sécurité et de protection doivent être adaptées dans les entreprises. Par exemple, les médecins du travail de chez ZF sont tenus de faire un prélèvement aux frontaliers qui auraient un rhume, afin de voir si cela correspond en fait au coronavirus" a-t-il ajouté.

Aucune interdiction de transit ni de contrôle aux frontières n'ont été annoncées.

Un appel à la responsabilité

Stephan Kolling en appelle à la responsabilité de chacun : "personnellement je ne me rendrai pas dans les zones à risque, même pour des achats. Je ne me rendrai pas non plus dans les grands rassemblements."

La région Grand Est est la plus importante en France en termes de transfrontaliers (Allemagne, mais aussi Belgique, Luxembourg et Suisse). Côté Alsace, la ville de Kehl, en face de Strasbourg, demande à ses employés résidant dans la capitale alsacienne ou dans le Bas-Rhin "de rester à la maison".