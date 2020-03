Coronavirus : les basketteurs de l'OLB envoient un message à leurs fans

Tous ensemble, même à distance ! C'est le message qu'a voulu faire passer l'OLB à travers une petite vidéo, réalisée avec l'ensemble des joueurs, qui sont privés d'entraînement et de compétition jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie de coronavirus - tous les joueurs sont rentrés chez eux, y compris les 4 Américains. Le club de basket orléanais a posté la vidéo sur les réseaux sociaux :

Tout le monde a joué le jeu en 24 heures"

"On s'est dit : comment participer nous aussi à l'effort de solidarité qu'impose l'épidémie de coronavirus ?", explique Florent Thibault, le responsable marketing et événementiel de l'OLB. "On a eu l'idée de cette petite vidéo, avec tous les joueurs : on leur a envoyé à chacun un petit texte, pour qu'ils se filment eux-mêmes. Tout le monde a joué le jeu en 24 heures, tout le monde a été très réactif, même depuis les Etats-Unis."

Maintenir un lien avec le public"

Florent Thibault espère que cette initiative ne sera pas sans suite : "On va essayer d'avoir tout au long de cette période de confinement d'avoir d'autres petites idées comme ça pour maintenir un lien avec le public qui nous suit et nous soutient régulièrement, et donner des nouvelles de chacun. C'est aussi important pour les joueurs d'avoir eux-mêmes des nouvelles d'Orléans !" En espérant revoir, très vite, un match de Jeep Elite au Palais des Sports...