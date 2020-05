Coronavirus : les Béarnaises se seraient retenues d'accoucher au début du confinement

Tout le monde connaît la fameuse histoire de la pleine lune qui favoriserait les accouchements. Aucune étude scientifique ne l'a établie. En revanche, ces études ont montré que le fait que les futures mamans soient convaincues de l'influence de la pleine lune peut suffire à déclencher les contractions à ce moment-là. C'est probablement ce qui s'est passé avec le confinement. Une sorte d'état de sidération qui a pu ralentir le métabolisme des parturientes. C'est en tout cas ce qu'a constaté Caroline Bohec, directrice de la maternité de l'hôpital de Pau et du centre périnatal de l'hôpital d'Oloron.

La maternité de l'hôpital de Pau compte 35 lits ; entre le 11 et le 21 mars, 5 lits en moyenne étaient occupés. Le service a enregistré une baisse globale d'activité également pour le suivi des grossesses pathologiques. C'était un peu comme si les femmes s'étaient "retenues" d'accoucher. On sait que le facteur psychologique intervient pour le déclenchement des contractions ou pour la rupture de la poche des eaux, c'est probablement ce qui s'est passé. Mais comme "on ne peut indéfiniment se retenir d'accoucher", rigole Caroline Bohec, les accouchements ont repris à un rythme normal.

Effet inverse à Tarbes

À la maternité de l'hôpital de Tarbes, c'est tout le contraire qui s'est produit. Comme si les femmes s'étaient dépêchées de venir accoucher avant le terme prévu. Les maternités attendent maintenant de voir si l'annonce d'une augmentation des ventes des tests de grossesse va se concrétiser par des déclarations de grossesse. Il faut attendre une quinzaine de jours pour pouvoir mesurer les premiers effets du confinement sur le taux de natalité. Les maternités s'attendent à un nouveau "baby boom".

Une bonne nouvelle pour les futures mamans du Haut-Béarn, le docteur Marie Gravelle a été recrutée. Elle va partager son temps entre l'hôpital de Pau et le centre périnatal de l'hôpital d'Oloron. Les futures mamans pourront faire suivre leur grossesse à Oloron, sans avoir besoin de venir à Pau. C'est déjà le cas actuellement, mais avec l'arrivée de cette nouvelle spécialiste, le suivi sera encore renforcé.

Les couples stériles arrêtés net dans leur désir d'enfant

Le centre de procréation médicalement assistée de Pau est à l'arrêt. Il se situe à la polyclinique de Navarre, il reçoit entre 300 et 400 couples et pratique quelques 600 fécondations in vitro par an, pour des problèmes de stérilité ou de maladies génétiques. Dès le début du confinement, l'agence de biomédecine a demandé aux centres de PMA de fermer. À Pau, les traitements en cours une fois terminés, plus aucune femme n'a pu débuter le processus de fécondation in vitro. C'est un crève-cœur pour les médecins et une perte de chance pour les couples. Certains voient diminuer leur probabilité de concevoir un enfant, ces FIV s'apparentent parfois à de vraies courses contre le temps qui réduit la fertilité des femmes. Le docteur Daniel Roze, coordinateur du centre de PMA de Pau espère pouvoir rouvrir dès le déconfinement.

Une réunion est prévue jeudi entre un groupe de travail composé de professionnels de la PMA et l'agence de biomédecine. On peut espérer que cette réunion ouvre la porte à une reprise au moins partielle des activités des centres.