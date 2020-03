Coronavirus : les bénévoles haut-garonnais cherchent comment aider les plus démunis malgré le confinement

A Muret (au sud de Toulouse) certaines associations ont décidé d'interrompre la distribution de nourriture à cause du confinement. C'était sans compter sur une de leurs bénévoles, Jacqueline. Pour elle pas question de laisser une quarantaine de familles sans rien! Voyant que son indignation n'avait pas d'effet en interne, cette septuagénaire a décidé de passer outre et avec trois amis, sur leurs propres deniers, ils ont acheté des denrées et assuré une distribution de colis ce mardi matin (avant le confinement) pour les familles sans papiers hébergées dans un hôtel de la ville.

La colère d'une bénévole

Jacqueline raconte à France Bleu Occitanie : "On avait deux malles de voiture pleines, on les a tenu à 10m de nous, les bénévoles qui étions à deux mètres de distance les uns des autres, on a fait les colis et on leur a donné. Alors, on leur a donné peu mais on a été efficace : ils ont peut-être à manger pour deux-trois jours. La situation est exceptionnelle et j'en suis consciente. Mais qu'on puisse dire tout de suite 'on arrête même l'alimentaire'... De toutes façons moi j'ai entendu le président de la République, il a dit que les grandes associations et les pouvoirs publics devaient se bouger et rester auprès des plus démunis!"

Comment j'aurais pu rester chez moi confinée avec ma maison, mon jardin et mon frigo? Pour moi, c'était inacceptable! Jacqueline bénévole en colère

L'association dans laquelle elle intervient a fini par entendre sa supplique et cherche des solutions pour maintenir la distribution de colis.

Réunion entre ministres et grandes associations ce mardi

Mardi après-midi s'est tenue une réunion en visioconférence entre plusieurs ministres (santé, éducation, jeunesse) et associations en charge de la solidarité et de la lutte conte l'exclusion pour évoquer l'aide aux plus démunis malgré le confinement total. L’objectif de cette réunion est de coordonner les actions entre grandes associations et la mobilisation des Français qui souhaitent s’engager. Dans la foulée ce mercredi le préfet de Haute-Garonne a annoncé l'ouverture progressive de lieux d'accueil supplémentaire dans la métropole toulousaine.

Peut-être qu'il faudra partager les bénévoles avec d'autres associations, mutualiser nos forces et nos ressources pour continuer de distribuer ces repas le soir" Christiane Giovannini, présidente des Restos du coeur 31

Mais sur le terrain, le passage au stade 3 et le confinement total ont déjà des répercussions lourdes. Le DAL 31 a suspendu ses permanences par exemple. Certaines maraudes d'association deviennent compliquées. Pour les Restos du coeur, continuer de distribuer des repas dans la rue, ce n'est pas simple. A Toulouse, l'association de Coluche organise trois points de distribution de repas chauds et ils sont déjà impactés. Depuis lundi l'un d'entre eux n'est plus assuré. Les bénévoles, souvent âgés, sont contraints de déclarer forfait. Christiane Giovannini, la présidente des Restos en Haute-Garonne, ne baisse pas les bras : _"_Il faut qu'on soit réactif. Vu qu'on a des bénévoles inactifs puisque nous sommes entre la campagne d'hiver et celle d'été [cette dernière démarre le 6 avril, ndlr], on va les mobiliser. Et puis on va adapter notre mode de distribution : remplacer les repas chauds par des colis froids avec un système de file distanciée. On s'adapte au fur et à mesure peut-être qu'il faudra partager les bénévoles avec d'autres associations, mutualiser nos forces et nos ressources pour continuer de distribuer ces repas le soir"