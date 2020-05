Coronavirus : les bibliothèques d'Avignon inventent le paquet cadeau de livres surprises

Impossible d'ouvrir les bibliothèques puisque les lecteurs touchent les livres. Il faut entre trois et dix jours de quarantaine pour chaque ouvrage. Des drives permettent de retirer des livres et de découvrir les choix surprises des bibliothécaires.

A Avignon, les bibliothécaires ont inventé le colis-surprise. Les bibliothèques n'ont pas réouvert car il faut placer les livres en quarantaine après chaque contact mais des drives sont proposés. Vous choisissez vos livres sur le site internet de la bibliothèque et vous les récupérer ensuite au bibliobus.

Si vous ne savez pas quels livres choisir à distance, les bibliothécaires vous proposent un colis - surprise. C'est une initiative pour l'instant unique en France.

Invention avignonnaise pour proposer du bonheur entre les pages

Depuis plusieurs jours, les bibliothèques sont assaillies par leurs lecteurs. Il faudra patienter pour leur réouverture. Isabelle Dimondo, la directrice des bibliothèques d'Avignon a imaginé ce colis-surprise pour satisfaire tous les lecteurs impatients : "c'est une invention avignonnaise. Tout le monde aime les cadeaux, On fait de vrais emballages. On met des livres dedans : c'est une surprise totale. Le lecteur découvre les livres quand il est chez lui. C'était important de proposer un peu de bonheur. Ce côté surprise fait énormément de bien en cette période".

Droguées en manque de livres au bibliobus

Au premier drive de colis-surprise d'Avignon, au Pont des Deux Eaux à Avignon, Lucille confesse derrière son masque qu'elle est droguée : "j'étais en manque de livres. Je lis tous les jours. C'est ma drogue". Josyane aussi a reconnus qu'elle est en manque : "pendant le confinement, j'ai relu des livres que je n'avais pas lu depuis longtemps".

Les livres doivent rester entre trois et dix jours en quarantaine. Christine, bibliothécaire d'Avignon, propose "des paquets cadeaux avec des surprises : ce sont des livres que nous avons choisis. Il y a un cadeau "livres d'histoire", un cadeau "femmes parfaites", un cadeau "lecteur averti". Ce cadeau pour "lecteur averti" ne convient pas au jeune Paco. Leila sa maman a donc pris la surprise pour jeune lecteur : "c'est une idée géniale. C'est un peu Noël de découvrir cette surprise avec mon fils".

Lucille (la droguée de lecture) a choisi le paquet "livres d'histoire". Elle retrouve l'excitation de son enfance : "c'est un peu comme quand on était petit et qu'on offrait une pochette surprise On savait pas ce que c'était!" Josyane ne redoute pas de tomber sur des livres déjà empruntés : "si c'est des livres que j'ai déjà lu, c'est pas grave!"

Les bibliothèques d'Avignon réservent une autre surprise à tous les lecteurs : la date de retour des livres est repoussée au 30 août.

