Coronavirus : les Bouches-du-Rhône et le Var échappent à un renforcement des mesures sanitaires

Les Bouches-du-Rhône et le Var ne font pas partie des 19 départements soumis à des mesures sanitaires renforcées, annoncées ce jeudi soir par le ministre de la Santé Olivier Véran. Ce sont l’Aube, la Nièvre et le Rhône qui sont concernés, en plus des 16 départements déjà annoncés la semaine passée.